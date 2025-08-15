PLAYMOBIL

Playmobil und Mattel vereinen zwei Ikonen: Barbie® wird Teil der Playmobil-Welt

Erster Einblick zeigt Barbie auf Rollschuhen - vollständiger Produktlaunch im Sommer 2026

ZIRNDORF und EL SEGUNDO, Kalifornien (ots)

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein weltweit führendes Unternehmen für Spielzeug und Familienunterhaltung, und Playmobil, die beliebte Spielzeugmarke mit deutschen Wurzeln, geben heute den nächsten Schritt ihrer globalen Lizenzpartnerschaft bekannt: Barbie wird Teil des Playmobil-Universums.

Die Ankündigung markiert den nächsten Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, nach der Vorstellung einer Monster High®-Produktlinie im Mai dieses Jahres, die im Oktober 2025 erscheint. Mit Barbie wird die Partnerschaft erweitert und vereint zwei der bekanntesten Marken der Spielwarenbranche.

Seit über sechs Jahrzehnten verkörpert Barbie die Magie des Geschichtenerzählens durch fantasievolles Puppenspiel. Die weltweit geplante Veröffentlichung der Barbie x Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 interpretiert das beliebte Spielsystem der Barbie-Marke neu - im charakteristischen modularen Stil und mit den detailreichen Spielwelten von Playmobil. Die Kulisse orientiert sich an der beliebten Serie Barbie Dreamhouse Adventures und dreht sich um den entspannten Beach-Lifestyle von Malibu. Die Kollektion ermutigt Kinder dazu, eigene Abenteuer zu gestalten - durch Bauen, Kombinieren und das Nachspielen alltäglicher Momente.

"Barbie ist eine kulturelle Ikone, die sich stetig weiterentwickelt und inspiriert", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Die Integration der Barbie-Marke in die Playmobil-Welt baut auf gemeinsamen Werten auf und stellt den nächsten Schritt in unserer Partnerschaft mit Mattel dar. Gemeinsam schaffen wir neue Möglichkeiten für erzählerisches und charakterbasiertes Spiel, das Kindern erlaubt, ihre Ideen und Fantasie zum Leben zu erwecken."

"Unsere Partnerschaft mit Playmobil bietet eine spannende Möglichkeit, das Potenzial unserer Marken für neue Zielgruppen zu erweitern. Ihr unverwechselbares Design macht Playmobil zu einem idealen Partner, um bedeutungsvolle Markenerlebnisse zu schaffen, die unsere Kernlinien ergänzen", sagt Ruth Henriquez, Head of Licensing, Publishing and LBE, Mattel EMEA.

Das erste veröffentlichte Bild der Kollektion zeigt eine Barbie auf Rollschuhen, die einen Hund ausführt. Es vermittelt einen Eindruck vom Geist der Kollektion, die sich auf alltägliche, fröhliche Momente, Leichtigkeit und die Freiheit konzentriert, die eigene Geschichte zu gestalten.

Weitere Details und Produkte werden näher zum Launch bekanntgegeben.

Über Mattel

Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeug- und Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntesten Markenportfolios der Welt. Mit unseren Franchise-Marken wie Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends(TM), UNO®, Masters of the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® und Polly Pocket® sowie anderen beliebten Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, sprechen wir Verbraucher und Fans an. Unser Angebot umfasst Spielzeug, Inhalte, Verbraucherprodukte, digitale und Live-Erlebnisse. Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verkauft. Seit der Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der Generationen dazu befähigt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns unter mattel.com.

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

