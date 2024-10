PLAYMOBIL

Grenzenlose Fantasie: Playmobil präsentiert sich mit neuer Dachmarkenkampagne 2024

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Mit gleich drei neuen Commercial-Spots geht Playmobil ab Mitte Oktober in fast allen europäischen Ländern und Nordamerika on Air. Die globale Dachmarkenkampagne ist ein weiterer Schritt der Anfang des Jahres vorgestellten Neuausrichtung "Aufbruch in die Zukunft". Diese neue und umfassende Strategie beinhaltet die konsequente Ausrichtung der Marke Playmobil auf seine Kunden und die Konsumenten. Die Spots sind stringent auf die Zielgruppe Kinder ausgerichtet und beinhalten die Botschaft: bei der Kultspielmarke Playmobil ist jetzt alles neu und anders. Sie laufen nicht nur im TV, sondern auch auf allen relevanten Digitalkanälen wie Facebook, Instagram oder YouTube.

In den kurzweiligen und Themenwelten übergreifenden Videos ruft beispielsweise die Prinzessin die Feuerwehr, um gemeinsam eine Katze vom Dach zu retten. Die Ritter von Novelmore verpassen dem Dinosaurier T-Rex zur Linderung seiner Zahnschmerzen Heilkräuter. Und die Piraten finden ihren wertvollen Schatz völlig überraschend auf einem Playmobil-Bauernhof. Playmobil geht mit dieser crossmedialen Kampagne komplett neue Wege und zeigt die Spielwelten der Kinder wie nie zuvor: fantasievoll, themenübergreifend und unterhaltsam.

"Der Fantasie und dem Humor von Kindern sind keine Grenzen gesetzt", sagt Julia Straschil, Senior Vice President Global Marketing, "Mit einer riesigen Auswahl von Spielwelten bietet Playmobil den Kindern täglich Neues. Kinder spielen kreativ und kombinieren Spielzeug- Welten, das wollen wir so auch in unserer Kampagne zeigen." Der Media-Fokus liegt neben TV auf den verschiedenen digitalen Kanälen und orientiert sich am medialen Nutzungsverhalten der Kinder. Die neuen Spots sind in 6-, 10-, 15- und 20-Sekunden-Formaten on Air.

Die einzelnen Stories stammen aus der Feder des renommierten Kreativen Roland Vanoni, die Agentur XY arbeitete als Creative Supervisor. Für die CGI Produktion war Woodblock verantwortlich und die Realszenen wurden von Lukkien produziert. In quantitativen Marktforschungstests erhielten alle drei Filme höchste Bewertungen für Markenfit, Aufmerksamkeitsstärke und Involvement.

Mit der neuen Dachmarkenkampagne liefert Playmobil erste Einblicke in die Neuausrichtung der Marke nach einem umfassenden Transformationsprozess des Unternehmens. "Auf der Nürnberger Spielwarenmesse im Januar werden wir neben zahlreichen Innovationen und brandneuen Produkten auch unsere neue Markenpositionierung präsentieren. Die Playmobil-Fans werden begeistert sein und können sich mit uns zusammen auf 2025 freuen", so Playmobil Vorstand Bahri Kurter.

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell