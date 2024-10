PLAYMOBIL

Playmobil-Kunstwerke für über 25.000 Euro versteigert

Alle Erlöse gehen an Save the Children e.V.

Berlin (ots)

Playmobil und Save the Children freuen sich gemeinsam über den großen Erfolg der ersten Playmobil Kunst-Benefiz-Aktion. Zehn Großfiguren - allesamt Unikate - wurden auf der Auktionsplattform ebay versteigert und bescherten einen Erlös von über 25.000 Euro. Zugute kommt der gesamte Betrag der größten unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt, die in rund 120 Ländern sowie auch in Deutschland tätig ist.

Das Interesse an den Kunstwerken war bis kurz vor Auktionsschluss groß. Nach erfolgreicher Vernissage in der Berliner "Beinghunted. Gallery" waren die 1,50 Meter großen Figuren für sieben Tage auf ebay zu bestaunen, parallel gaben die beteiligten Künstlerinnen und Künstler auf ihren Social-Media-Kanälen Einblick in ihr kreatives Schaffen."Wir sind Playmobil und Hikmet Sugoer, der die Idee zu dieser tollen Aktion hatte, sehr dankbar", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Mit dem Versteigerungserlös unterstützen sie und alle Käufer*innen unseren Nothilfefonds, mit dem wir Kindern weltweit schnell und flexibel beistehen können. Dank Spenden wie dieser können wir sofort vor Ort sein, wenn Naturkatastrophen, Konflikte oder Krankheiten das Leben von Kindern bedrohen - egal wo sie leben und woher sie kommen."

"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz. Es sind absolut originelle Großfiguren entstanden, die Fantasie wecken und vor Augen führen, welche kreativen Möglichkeiten mit Playmobil zur Verfügung stehen - im Spiel und darüber hinaus", so Playmobil-Vorstand Bahri Kurter.

