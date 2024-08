PLAYMOBIL

Jetzt neu: unendlicher Spielspaß für Kleinkinder mit PLAYMOBIL JUNIOR aus pflanzenbasierten Materialien

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Auf kleine Entdecker:innen ab 1 Jahr wartet ab sofort noch mehr Spielspaß: PLAYMOBIL präsentiert sein neues Kleinkindsortiment für 1- bis 4-Jährige und stellt dieses gleichzeitig auf pflanzenbasierte Materialien um - aus PLAYMOBIL 1.2.3 wird PLAYMOBIL JUNIOR.(1) Die vielfältigen Spielsets werden jetzt neu mit Kunststoffen hergestellt, deren Rohstoffe zu mindestens 90 % auf pflanzlichen Ursprung zurückgeführt werden können. Die Sets fördern spielerisch die Entwicklung der Kleinen. Mit zahlreichen Funktionen wie Stapeln, Puzzeln und Sortieren können sie ihrer grenzenlosen Fantasie freien Lauf lassen.

Unbegrenzte Spielmöglichkeiten für kleine Abenteurer:innen

Ob auf dem Bauernhof, im von Disneys Cinderella inspirierten Schloss oder mit den AQUA-Sets in der Badewanne: PLAYMOBIL JUNIOR bietet eine Vielzahl von kombinierbaren Welten und jede Menge Spaß auf den ersten großen Entdeckungstouren. In Kooperation mit Disney und dem Badezubehör-Hersteller Tinti ergänzen weitere spannende Spielideen das Sortiment.

Mit PLAYMOBIL JUNIOR sicher die Welt entdecken

Die prägenden Jahre, vor allem zwischen dem 1. und 4. Lebensjahr, sind eine Zeit, in der jede Erfahrung aufregend und die Neugierde grenzenlos ist. PLAYMOBIL JUNIOR wurde speziell für diese Altersgruppe entwickelt und an die Bedürfnisse der Kleinsten angepasst: maßgeschneidert für kleine Hände, ohne verschluckbare Kleinteile und frei von Weichmachern. Für eine lange Freude am Spiel sind die in der EU produzierten Sets besonders robust sowie einfach und hygienisch zu reinigen. Die unterschiedlichen Funktionen, wie beispielsweise Stapeln, Puzzeln und Sortieren, fördern die Entwicklung des Kleinkinds auf spielerische Art und unterstützen die Entfaltung von Feinmotorik, Sprachentwicklung und sozialen Kompetenzen.

Nachhaltig spielen von Anfang an

Mit Beginn des Jahres 2024 hat PLAYMOBIL die Produktion aller Artikel im Kleinkindportfolio von fossilbasierten auf pflanzenbasierte Materialien umgestellt. Die neuen PLAYMOBIL JUNIOR Sets bestehen zu mindestens 90 % aus Materialien, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden und die sich nach dem Massenbilanzansatz und in Anlehnung an den ISCC-208-Standard rechnerisch auf Materialien zurückführen lassen, die bei der Lebensmittel- oder Papierherstellung übrigbleiben. Für die Verpackung werden mindestens 90 % recycelte Pappe sowie 100 % recyceltes Papier verwendet. Damit ist PLAYMOBIL der weltweit erste große Spielzeughersteller, der ein komplettes Produktsegment aus mindestens 90 % pflanzenbasierten Materialien anbietet.

Die neuen PLAYMOBIL JUNIOR Sets sind ab August 2024 überall erhältlich, wo es Spielwaren gibt. Die Range umfasst 36 verschiedene Sets zwischen 7,99 EUR und 64,99 EUR.

(1) Besteht zu mindestens 90 % aus Materialien, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden und die sich nach dem Massenbilanzansatz und in Anlehnung an den ISCC-208-Standard rechnerisch auf Materialien zurückführen lassen, die bei der Lebensmittel- oder Papierherstellung übrigbleiben.

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell