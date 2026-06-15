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ZDF-Programmänderung ab Woche 25/26

Mainz (ots)

Woche 25/26 Fr., 19.6. 23.45 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Ingeborg Bachmann: Eine von uns? Eine Spurensuche zum 100. Geburtstag Woche 29/26 So., 12.7. Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Neue Serie Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT) Bär-Beeren-Tag 3D-Animationsserie Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet Musik: Vincent Artaud Buch: Catherine Williams Regie: Romain Villemaine Deutschland/Frankreich 2024 Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031 6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT) Rennstrecken-Kuddelmuddel 3D-Animationsserie Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet Musik: Vincent Artaud Buch: Catherine Williams Regie: Romain Villemaine Deutschland/Frankreich 2024 Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031 (Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen. "Rudis Rasselbande: Würmer stinken!" und "Die Reinleger" entfallen.) Woche 30/26 So., 19.7. Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT) Buch-Such-Chaos 3D-Animationsserie Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet Musik: Vincent Artaud Buch: Catherine Williams Regie: Romain Villemaine Deutschland/Frankreich 2024 Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031 6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT) Monsterkuchenparty 3D-Animationsserie Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet Musik: Vincent Artaud Buch: Catherine Williams Regie: Romain Villemaine Deutschland/Frankreich 2024 Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031 (Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen. "Rudis Rasselbande: Die Rotköppchen-Bande" und "Das rätselhafte Kästchen" entfallen.)

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