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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/26

Mainz (ots)

Woche 25/26

Fr., 19.6.

23.45     aspekte
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Ingeborg Bachmann: Eine von uns?
          Eine Spurensuche zum 100. Geburtstag



Woche 29/26

So., 12.7.

Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:

 6.00     Neue Serie
          Die Werkel-Ferkel   (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
          Bär-Beeren-Tag
          3D-Animationsserie

          Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
          Musik: Vincent Artaud
          Buch: Catherine Williams
          Regie: Romain Villemaine
          Deutschland/Frankreich 2024
          Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031

 6.10     Die Werkel-Ferkel   (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
          Rennstrecken-Kuddelmuddel
          3D-Animationsserie

          Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
          Musik: Vincent Artaud
          Buch: Catherine Williams
          Regie: Romain Villemaine
          Deutschland/Frankreich 2024
          Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031

(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Würmer stinken!" und "Die Reinleger" entfallen.)


 



Woche 30/26

So., 19.7.

Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:

 6.00     Die Werkel-Ferkel   (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
          Buch-Such-Chaos
          3D-Animationsserie

          Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
          Musik: Vincent Artaud
          Buch: Catherine Williams
          Regie: Romain Villemaine
          Deutschland/Frankreich 2024
          Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031

 6.10     Die Werkel-Ferkel   (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
          Monsterkuchenparty
          3D-Animationsserie

          Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
          Musik: Vincent Artaud
          Buch: Catherine Williams
          Regie: Romain Villemaine
          Deutschland/Frankreich 2024
          Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031

(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Die Rotköppchen-Bande" und "Das rätselhafte Kästchen" entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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