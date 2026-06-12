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Mehr als zehn Millionen Zuschauer sahen den WM-Auftakt live im ZDF

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Mainz (ots)

Gleich zum Auftakt traf die Fußball-WM im XXL-Format auf großes Publikumsinteresse: Mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Donnerstagabend, 11. Juni 2026, im ZDF das WM-Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika, bei einem Marktanteil von 46,5 Prozent. Zuvor hatten ab 19.25 Uhr bereits mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorberichterstattung mit den Höhepunkten der WM-Eröffnungsfeier im ZDF gesehen, bei einem Marktanteil von 25,5 Prozent.

Die Highlights der WM-Eröffnungsfeier mit Shakiras Auftritt und dem offiziellen WM-Song waren gestern Abend bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen. Nach der Vorberichterstattung zum WM-Auftakt mit den Einschätzungen der ZDF-Fußball-Experten-Runde konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer den stimmungsvollen Höhepunkt der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion live im ZDF miterleben. Alle Music-Acts der Eröffnungsfeier waren und sind zudem online im ZDF-Streaming-Portal präsent. Dort ist die Eröffnungsfeier auch weiterhin im Re-Live zu sehen: Fußball-WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Re-Live.

Das ZDF hat Verständnis für die Kritik, dass während der ersten Minuten der Eröffnungsfeier ein Werbeblock übertragen wurde. Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. ARD und ZDF dürfen von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag lief gegen 19.44 Uhr.

Zweiter WM-Prime-Time-Abend am Samstag im ZDF

Nach dem Eröffnungsspieltag ist "sportstudio live: FIFA WM 2026" erneut am Samstag, 13. Juni 2026, von 20.15 Uhr bis 2.30 Uhr auf Sendung, unter anderem mit der Übertragung der Partien Katar – Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien – Marokko (Kommentatorin: Claudia Neumann). Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zum zweiten WM-Abend im Zweiten, an ihrer Seite dann zunächst ZDF-Fußball-Expertin Friederike Kromp. Im weiteren Verlauf des Abends ist auch die komplette Experten-Riege mit Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich, Thorsten Kinhöfer plus Moderator Jochen Breyer im ZDF-WM-Studio präsent.

Nichts von der WM verpassen auf sportstudio.de und ZDFheute.de

Ausführliche Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online auf allen ZDF-Plattformen präsent. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de erfahren die Nutzerinnen und Nutzer alles Wissenswerte zum Turnier. Die neuesten Wendungen während der Weltmeisterschaft bietet der WM-Liveblog rund um die Uhr im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App. Dazu kommen einordnende Hintergründe sowie der Blick über das Sportliche hinaus. Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, News zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 bietet kompakt und aktuell auch der Newsletter "ZDFsportstudio WM-Update".

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