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ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 14. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:

Sonntag, 14. Juni 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Fußball-Party im "Fernsehgarten"! Am Tag des ersten Deutschlandspiels feiert Kiwi mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel und natürlich mit ganz viel Musik. 

Gäste: Hans Sigl, David Odonkor, Matze Knop, Right Said Fred, Hermes House Band, Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura, Brings, Vincent Gross & Die Esteriore Brothers, Olaf der Flipper, Tom Marks, Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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