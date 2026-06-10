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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 14. Juni 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 14. Juni 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Fußball-Party im "Fernsehgarten"! Am Tag des ersten Deutschlandspiels feiert Kiwi mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel und natürlich mit ganz viel Musik. Gäste: Hans Sigl, David Odonkor, Matze Knop, Right Said Fred, Hermes House Band, Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura, Brings, Vincent Gross & Die Esteriore Brothers, Olaf der Flipper, Tom Marks, Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde.

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