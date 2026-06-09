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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26

Mi., 10.6.

Bitte Folgenänderungen ab 1.15 Uhr beachten:

 1.15     Amerika - Traum und Wirklichkeit 
          Spaltung

 2.00     Amerika - Traum und Wirklichkeit 
          Freiheit

(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 26/26

Di., 23.6.

Bitte geänderte und ergänzte Titel beachten:

 1.00     Dear England 
          Rückkehr eines Losers

 2.00     Dear England 
          Was ist England?

 3.00     Dear England 
          Kapitän und Queen

 4.00     Dear England 
          Finale


Fr., 26.6.

 0.45     aspekte   (VPS 1.05)
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Straßenmusik
          Zwischen Kunst, Krach und der großen Karriere

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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