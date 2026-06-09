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ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26 Mi., 10.6. Bitte Folgenänderungen ab 1.15 Uhr beachten: 1.15 Amerika - Traum und Wirklichkeit Spaltung 2.00 Amerika - Traum und Wirklichkeit Freiheit (Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 26/26 Di., 23.6. Bitte geänderte und ergänzte Titel beachten: 1.00 Dear England Rückkehr eines Losers 2.00 Dear England Was ist England? 3.00 Dear England Kapitän und Queen 4.00 Dear England Finale Fr., 26.6. 0.45 aspekte (VPS 1.05) Bitte Ergänzungen beachten: Straßenmusik Zwischen Kunst, Krach und der großen Karriere

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