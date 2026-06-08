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WM-Countdown und WM-Eröffnungsspiel bei "sportstudio live" im ZDF

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Mainz (ots)

Start der Fußball-WM 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada mit 48 Mannschaften und 104 Spielen. Bei "sportstudio live" im ZDF ist der Auftakt zum XXL-Turnier intensiv zu erleben. Ein gut 100-minütiger Countdown stimmt am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr im ZDF, auf die WM ein.

Zum WM-Countdown begrüßen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beiträge, Schaltgespräche und Talks stimmen auf die bevorstehenden 39 WM-Tage ein. Beim Auftakt mit dabei ist die ZDF-Experten-Riege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer, mit dem langjährigen SC-Freiburg-Trainer Christian Streich, mit Werder-Bremen-Frauen-Trainerin Friederike Kromp und mit ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Im Vorlauf auf den WM-Start gibt es zudem Gesprächsschalten zu Elmar Theveßen, dem Leiter des ZDF-Studios in Washington, der über die aktuelle Stimmung in den Gastgeberländern berichtet, und zu Iran-Korrespondentin Phoebe Gaa anlässlich des Konflikts zwischen den USA und Iran und den Schwierigkeiten im Vorfeld der WM-Teilnahme des iranischen Teams.

Das WM-Eröffnungsspiel live im ZDF

Nach der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr mit Moderatorin Jana Pareigis meldet sich das ZDF-WM-Studio erneut ab 19.25 Uhr rechtzeitig zur ersten von drei WM-Eröffnungsfeiern: 90 Minuten vor dem Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika ist im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt zu erleben, wie zahlreiche Musik-Acts Lust auf die WM machen, darunter der kolumbianische Popstar Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy mit dem offiziellen Turnier-Song "Dai Dai". Ab 21.00 Uhr erfolgt im Aztekenstadion der Anpfiff zur größten WM der Geschichte – zu sehen live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Gastgeber Mexiko tritt zum Auftakt gegen Südafrika an – das Eröffnungsspiel kommentiert Oliver Schmidt im ZDF.

ZDF-Song für die Fußball WM: "Kurz für immer" von Wincent Weiss

Nicht nur bei der Eröffnungsfeier wird es musikalisch. Im Rahmen der Übertragungen von "sportstudio live: FIFA WM 2026" ist zudem "Kurz für immer" zu hören, der ZDF-Song für die diesjährige Fußball-WM. Das Lied von Wincent Weiss untermalt auch die WM-Trailer des ZDF. Wincent Weiss sagt dazu: "Ich freue mich sehr, dass mein Song 'Kurz für immer' vom ZDF ausgewählt wurde. In dem Song geht es um die Euphorie der besonderen und schönen Momente im Leben, die wir alle zusammen am liebsten für immer festhalten möchten. Ein Gefühl, das alle Menschen miteinander teilen. Ich hoffe, dass wir auch bei dieser Fußball-WM sehr viele dieser Momente erleben werden."

Nichts von der WM verpassen auf sportstudio.de und ZDFheute.de

Ausführliche Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online auf allen ZDF-Plattformen präsent. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de erfahren die Nutzerinnen und Nutzer alles Wissenswerte zum Turnier. Die neuesten Wendungen während der Weltmeisterschaft bietet der WM-Liveblog rund um die Uhr im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App. Dazu kommen einordnende Hintergründe sowie der Blick über das Sportliche hinaus. Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, News zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 bietet kompakt und aktuell auch der Newsletter "ZDFsportstudio WM-Update".

Der zweite WM-Sendetag im ZDF

Nach dem Eröffnungsspieltag ist der nächste ZDF-Sendetag zur WM der Samstag, 13. Juni 2026. Von 20.15 bis 2.30 Uhr deutscher Zeit zeigt das Zweite die Partien Katar – Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien – Marokko (Anstoß 0.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann).

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

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