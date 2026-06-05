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Kapitän Kimmich: Neue ZDF-Doku über den deutschen Nationalspieler

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Mainz (ots)

Joshua Kimmich steht wie kaum ein anderer deutscher Fußballer für die deutsche Nationalmannschaft: Die am 11. Juni 2026 beginnende Fußball-WM wird Kimmichs sechstes großes Turnier werden – sein erstes als Kapitän. Die neue "sportstudio"-Produktion "Kapitän Kimmich" begleitet den Fußballer von der Heim-EM 2024 bis zur FIFA WM 2026. Der Film von Jan Mendelin ist ab Dienstag, 9. Juni 2026, 10.00 Uhr, in einer 102-minütigen Langfassung im ZDF zu streamen. Eine 75-minütige TV-Fassung ist am Samstag, 20. Juni 2026, im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des zweiten WM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste ab 0.35 Uhr im ZDF zu sehen.

Joshua Kimmich gilt als Stratege, Anführer, Taktgeber, Motivator – ein ehrgeiziger Fußballer, der zu Hause vor allem Ehemann und vierfacher Vater ist. Die Kameras haben den heute 31-Jährigen für die Dokumentation "Kapitän Kimmich" über fast zwei Jahre begleitet. Der Film erzählt von Erfolgen und Enttäuschungen. Von Wünschen nach Erneuerung und dem Bleiben im Jetzt. Von seinem Millionengehalt und der Stiftung des Ehepaars Kimmich. Und von der Hoffnung, nach mehr als 100 Länderspielen endlich auch einen großen Erfolg mit der, mit seiner Nationalmannschaft zu feiern – angeführt von "Kapitän Kimmich".

Kimmich und der Sommer 2024

Die Dokumentation beleuchtet einen wichtigen Abschnitt von Kimmichs fußballerischem Leben, in dem es auch um die Wünsche für seine Zukunft geht: Im Sommer 2024 fühlte Kimmich sich in seinem Verein nicht mehr ausreichend wertgeschätzt, galt als Verkaufskandidat. Spätestens 2025, so sein Plan, wollte er Bayern München verlassen. Trotz eines Angebots zur Vertragsverlängerung, das ihm im Herbst unterbreitet wurde, spielte Kimmich weiter mit dem Gedanken, eine neue Herausforderung anzunehmen. Paris Saint-Germain interessierte sich sehr stark für den Deutschen, die Verhandlungen waren recht weit fortgeschritten. Letztlich kam es Anfang 2025 aber zur Fortsetzung seines Engagements in München. Der Film zeigt, wie sowohl die Kimmich-Seite Pro und Contra abwägt als auch die Beweggründe der Chefetage des FC Bayern München um Sportvorstand Max Eberl.

Filmische Begleitung seit mehr als zehn Jahren

Filmautor Jan Mendelin begleitet Joshua Kimmich seit mehr als zehn Jahren. Die neue Dokumentation "Kapitän Kimmich" ist nach 2020, 2021 und 2024 bereits der vierte Film, der über Kimmich als einen der besten deutschen Fußballer der vergangenen zehn Jahre im ZDF zu sehen ist. In der neuen Doku kommen neben seiner Ehefrau Lina vor allem auch seine beiden aktuellen Trainer Vincent Kompany und Julian Nagelsmann zu Wort.

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