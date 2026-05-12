Sustainability Rating / Klüh Cleaning erhält EcoVadis-Goldmedaille

Klüh Service Management GmbH

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Klüh Cleaning erhält EcoVadis-Goldmedaille

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Düsseldorf (ots)

Klüh Cleaning ist mit der Goldmedaille von EcoVadis, einem unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, ausgezeichnet worden. Mit der Zertifizierung stellt sich die Tochtergesellschaft des Multiservice-Anbieters Klüh den Anforderungen an eine nachhaltige Unternehmensführung und gibt Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitenden eine verlässliche Orientierung durch ein etabliertes Label.

Daniel Carnol, Geschäftsführer Klüh Cleaning: "Die Goldmedaille von EcoVadis ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Sie bestätigt nicht nur die Wirksamkeit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, sondern zeigt auch, dass wir uns im internationalen Vergleich auf einem Spitzenniveau bewegen. Gleichzeitig verstehen wir diese Auszeichnung als Ansporn, unsere Prozesse weiter zu verbessern und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette konsequent voranzutreiben."

Im Rahmen der Beurteilung hat EcoVadis das Nachhaltigkeitsmanagement von Klüh Cleaning in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung analysiert. In allen vier Kategorien erzielt das Unternehmen überdurchschnittliche Ergebnisse. Besonders hervorzuheben sind die Bewertungen in den Bereichen nachhaltige Beschaffung (87/100 Punkte) sowie Umwelt (81/100 Punkte), in denen Klüh Cleaning mit umfassenden Richtlinien, konkreten Maßnahmen und hoher Umsetzungstiefe überzeugt.

So setzt das Unternehmen unter anderem auf ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem, den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die kontinuierliche Reduktion von Emissionen und Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig sorgen umfangreiche Maßnahmen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte - von Gesundheits- und Sicherheitsprogrammen über Weiterbildungsangebote bis hin zu Maßnahmen zur Förderung von Diversität und Chancengleichheit - für eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur. Auch in der Lieferkette verfolgt Klüh Cleaning einen konsequent nachhaltigen Ansatz: Durch verbindliche CSR-Kriterien, regelmäßige Lieferantenbewertungen und Audits sowie die Integration ökologischer und sozialer Standards in Beschaffungsprozesse wird Nachhaltigkeit systematisch verankert.

Klüh Cleaning überzeugt zudem mit besonders nachhaltigen Reinigungslösungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Dazu gehören der Einsatz wassersparender Reinigungsgeräte, umweltschonender Reinigungschemie und Arbeitskleidung aus recyceltem Material. Individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte, ressourcenschonende Abläufe, die quantifizierbar, dokumentierbar und jederzeit transparent sind, tragen dazu bei, Emissionen zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck der Kunden zu verbessern. Ermöglicht wird dies durch das digital gesteuerte Reinigungskonzept EcoServ, bei dem Zusatzbedarfe flexibel erfasst und in Echtzeit in ein dynamisches Runsheet eingespielt werden, das die Reinigungskräfte per Tablet durch die Fläche leitet. Darüber hinaus optimieren IoT-Technologie, Sensorik und intelligente Smart Buttons die Reinigungsprozesse.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Klüh erhalten Sie unter www.klueh.de/nachhaltigkeit.

Über Klüh:

Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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