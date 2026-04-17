Klüh Service Management GmbH

Klüh stärkt Inklusion im Alter

Initiative Wir für Düsseldorf fördert Seniorenprojekte

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Düsseldorf (ots)

Mit ihrer Spendeninitiative "Wir für Düsseldorf" setzt die Klüh-Unternehmensgruppe in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Insgesamt 25.000 Euro fließen in Projekte und Initiativen in der NRW-Landeshauptstadt, die insbesondere Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und soziale Kontakte zu stärken.

Viele Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Teilhabe eingeschränkt - etwa durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, nachlassende Mobilität oder fehlende Zugänge zu sozialen und kulturellen Angeboten. Ältere Menschen sind hiervon besonders häufig betroffen. Die geförderten Initiativen setzen genau hier an und schaffen gezielt Möglichkeiten für Begegnung, Austausch und aktive Mitwirkung.

Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Gesellschaftliche Teilhabe ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität und Zusammenhalt. Gerade im Alter können Einschränkungen dazu führen, dass Menschen sich zunehmend zurückziehen oder ausgeschlossen fühlen. Umso wichtiger sind Angebote, die soziale Kontakte fördern, neue Impulse setzen und Menschen ermutigen, sich aktiv einzubringen."

Die "Wir für Düsseldorf"-Jury - bestehend aus Josef Klüh, Ahlem Sehili-Klüh und Wolfgang Rolshoven - hat sich daher in diesem Jahr für die Förderung folgender Initiativen entschieden:

Soziales Engagement in der Region und darüber hinaus

Gesellschaftliche Verantwortung ist fest im Selbstverständnis von Klüh verankert. Sie umfasst die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales und bildet die Grundlage für das nachhaltige Handeln des Unternehmens. Die Initiative "Wir für Düsseldorf", die seit vielen Jahren lokale Projekte unterstützt, ist ein zentraler Bestandteil dieses Engagements.

Ergänzend dazu engagiert sich Klüh über die "Klüh Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung", die seit ihrer Gründung im Jahr 1987 zahlreiche medizinische Forschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 900.000 Euro gefördert hat.

Darüber hinaus liegt ein weiterer Fokus auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, um ihnen bessere Entwicklungschancen zu ermöglichen. Klüh engagiert sich regelmäßig bei Projekten wie der Wunschbaumaktion des St. Barbara Kinderheims in Duisburg, dem Düsseldorfer Lesefest oder der Initiative Pacemaker zur Förderung digitaler Bildung. Auch im Bereich Sport, Kunst und Kultur ist das Unternehmen in Düsseldorf seit vielen Jahren aktiv.

Weitere Informationen zur unternehmerischen Verantwortung von Klüh finden Sie hier.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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