Klüh Service Management GmbH

Neuer Catering-Auftrag im Frankfurter Gateway Gardens

Klüh übernimmt Mitarbeitergastronomie bei Condor

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Düsseldorf (ots)

Ab sofort verantwortet Klüh Catering die gastronomische Versorgung der Condor Flugdienst GmbH im neuen Headquarter am Frankfurter Airport. Der Zusammenarbeit ging ein frühzeitiger Austausch im Zuge des angekündigten Standortwechsels voraus, auf dessen Basis gemeinsam ein passgenaues Frischküchenkonzept entwickelt wurde, das wirtschaftliche Effizienz mit hoher gastronomischer Qualität verbindet.

Der Standort liegt im Frankfurter Stadtquartier Gateway Gardens, einem dynamischen Business- und Entwicklungsareal nahe dem Flughafen, das sich durch moderne Infrastruktur und eine hohe Dichte internationaler Unternehmen auszeichnet. In diesem Umfeld übernimmt Klüh die gastronomische Betreuung der Mitarbeitenden im Condor Crew Restaurant 'The Galley' und schafft damit ein zeitgemäßes Verpflegungsangebot für den Arbeitsalltag, das auch externen Gästen offensteht. Ergänzt wird das Angebot durch eine Baristabar, die ebenfalls öffentlich zugänglich ist.

Das Leistungsspektrum umfasst Frühstück, Zwischenverpflegung, Mittagessen, Besprechungsservice, Sonderveranstaltungen und ein umfangreiches Automatenangebot für die Zwischenverpflegung sowie für die Spät-, Nachtschicht. Täglich werden rund 300 Tischgäste mit frisch zubereiteten Gerichten versorgt. Im Mittelpunkt steht ein qualitativ hochwertiges, vielseitiges Verpflegungskonzept mit frischer Zubereitung aller Speisenkomponenten direkt vor Ort. Klüh setzt dabei bewusst auf handwerkliche Qualität, effiziente Abläufe und ein Angebot, das sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientiert. Ergänzend übernimmt das Unternehmen die Belieferung eines bestehenden Kunden in unmittelbarer Nachbarschaft und nutzt gezielt Synergien in Produktion und Logistik.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Condor und den Ausbau unserer Präsenz im dynamischen Umfeld der Gateway Gardens", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering. "Unser Anspruch ist es, ein vielseitiges und qualitativ hochwertiges Angebot zu schaffen, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wird und gleichzeitig effiziente Abläufe sicherstellt."

Die Condor Flugdienst GmbH ist eine der führenden Fluggesellschaften Deutschlands und Teil der internationalen Touristikbranche. Das Unternehmen bietet ein breites Streckennetz zu Urlaubs- und Städtezielen in Europa, Afrika, Nordamerika, Asien und der Karibik und legt besonderen Wert auf Qualität, Sicherheit und Service für seine Passagiere. Mit modernen Flugzeugen und rund 5.500 Mitarbeitenden trägt Condor wesentlich zur Mobilität von Urlaubsgästen und Geschäftsreisenden bei.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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