Nie wieder besetzt: Wie Florian Sopa mit SOVOICE Unternehmen aus dem Erreichbarkeits-Dilemma befreit

Reiden, im Kanton Luzern (ots)

Täglich gehen selbst in kleineren Unternehmen unzählige Anrufe ein. Doch sobald mehrere Kunden gleichzeitig durchkommen wollen, stößt selbst das engagierteste Team an seine Grenzen: Warteschleifen, Besetztzeichen und verpasste Termine sind die Folge. Muss schlechte Erreichbarkeit aber wirklich ein unvermeidbarer Teil des Arbeitsalltags bleiben, oder gibt es längst eine zielführendere Lösung?

Ob Arztpraxis, Fitnessstudio oder Restaurant: In Unternehmen mit hohem telefonischem Aufkommen ist das Telefon zentrale Schnittstelle zwischen Dienstleister und Kunde. Gerade in Stoßzeiten klingelt es ununterbrochen, während Mitarbeiter parallel Termine koordinieren, Patienten, Gäste oder Kunden empfangen, Abläufe planen und organisatorische Aufgaben erledigen. Da immer nur ein Gespräch gleichzeitig geführt werden kann, entstehen Warteschleifen, nicht selten gehen Anrufe vollständig verloren. Entsprechend groß ist vielerorts auch der Wunsch nach klaren Abläufen, planbaren Prozessen und sofortiger Reaktion. Echte Abhilfe gibt es aber nur selten. „Dennoch braucht es eine Lösung, denn wer dauerhaft schlecht erreichbar ist, riskiert nicht nur unzufriedene Kunden, sondern auch wirtschaftliche Einbußen und eine zunehmende Überlastung im Team“, warnt Florian Sopa, Geschäftsführer der Soko Labs GmbH.

„Die entscheidende Rettung bietet dabei nur eine KI-basierte Telefonassistenz: Sie nimmt jeden Anruf sofort entgegen, strukturiert das Anliegen und entlastet Mitarbeiter spürbar, ohne die persönliche Note des jeweiligen Unternehmens zu verwässern“, fügt er hinzu. Der Unternehmer aus dem Kanton Luzern entwickelte mit SOVOICE eine entsprechende Lösung, die aus seiner ganz persönlichen Überzeugung entstand: Aufgewachsen in einer Gastarbeiterfamilie, erlebte Florian Sopa selbst, wie unstrukturierte Telefonprozesse, Sprachbarrieren und unklare Kommunikation den unternehmerischen Alltag erschweren können. Mit der Soko Labs GmbH konzipiert er deshalb maßgeschneiderte Softwarelösungen mit eigenem Backend, individueller Systemarchitektur und Hosting in Europa – ganz ohne Abhängigkeit von Drittanbietern. Was SOVOICE dabei im Detail leistet, erfahren Sie hier.

Von der grundlegenden Integration bis zur individuellen Anpassung: So läuft die Zusammenarbeit mit der Soko Labs GmbH ab

„Grundsätzlich beginnen wir vor der Implementierung von SOVOICE immer mit der Durchführung eines Analysegesprächs zur Erfassung bestehender Prozesse“, verrät Florian Sopa. Auf dieser Grundlage erfolgt eine maßgeschneiderte Konfiguration statt standardisierter Copy-Paste-Lösungen, einschließlich der individuellen Anpassung der Dialoglogik an die spezifischen Arbeitsprozesse des jeweiligen Unternehmens. Anschließend wird SOVOICE in bestehende Telefonanlagen, Kalender, Unternehmenssoftware und branchenspezifische Systeme integriert. Über API-Schnittstellen erfolgt bei Bedarf zudem die Anbindung an firmeninterne Verwaltungssysteme. Abhängig vom Integrationsumfang liegt die Implementierungsdauer hierbei zwischen einem und vierzehn Tagen. Vor der Live-Schaltung durchläuft das System außerdem eine umfassende Testphase.

Ergänzend dazu werden individuelle Weiterleitungen an Mitarbeiter bei Notfällen oder komplexen Anliegen konfiguriert, um stets einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Auch die KI-Nutzung selbst wird zu Beginn jedes Gesprächs transparent kommuniziert – eine Gesprächsaufzeichnung erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Anrufers. Bei sensiblen medizinischen Detailberatungen besteht ferner eine klare Begrenzung mit Weiterleitung an entsprechendes Fachpersonal. Letztendlich berücksichtigen sämtliche Prozesse regulatorische Anforderungen wie DSGVO, Datenschutzgesetze sowie den EU AI Act und bleiben an branchenspezifische Anforderungen und Abläufe anpassbar. „In Kombination mit der strukturierten Einführung sowie der Testphase mit simulierten Belastungssituationen sorgen all diese Ergänzungen und Sicherheitsmechanismen unserer Erfahrung nach schon von Beginn an für das nötige Vertrauen in das neue System“, berichtet Florian Sopa.

Besonderheiten und Resultate: Was SOVOICE in der Praxis leistet

Ist die Einrichtung abgeschlossen, sorgt SOVOICE für sofortige Entlastung: Die KI-Assistenz übernimmt eingehende Anrufe ohne Warteschleifen oder Besetztzeichen und führt natürliche Dialoge statt klassischer „Drücken Sie die 1“-Menüs. Hierbei ist sie in der Lage, in über 100 Sprachen bis zu zehn Gespräche gleichzeitig zu führen, wodurch auch sprachliche Barrieren spürbar reduziert werden. Wiederkehrende Standardanfragen und häufig gestellte Fragen werden ebenfalls automatisiert beantwortet, während Termine direkt durch den Zugriff auf bestehende Kalender vergeben, betriebswirtschaftlich sinnvoll priorisiert und durch automatisierte Terminbestätigungen sowie Erinnerungen abgesichert werden.

„Unser Anspruch ist es hierbei, die allgemeine Erreichbarkeit messbar zu steigern und Teams nachhaltig zu entlasten“, betont Florian Sopa. So werden beispielsweise in einer stark ausgelasteten Praxis, in der zuvor regelmäßig Anrufe verloren gingen und der Empfang dauerhaft überlastet war, seit der Einführung von SOVOICE sämtliche Gespräche vollständig angenommen. Die automatisierte Terminvergabe sorgt für strukturierte Abläufe, reduziert No-Shows durch Erinnerungsprozesse und verbessert die Teamstimmung durch deutlich geringere Stressbelastung. Gleichzeitig bleibt die Kommunikation unabhängig von Tagesform oder Arbeitsaufkommen konsistent und professionell.

Auch Privatkliniken nutzen SOVOICE zur strukturierten Erstinformation bei Behandlungen wie Haartransplantationen oder ästhetischen Eingriffen, während im Restaurantbereich Reservierungen und Bestellungen zuverlässig entgegengenommen werden. Auf diese Weise trägt die KI-Lösung trotz Fachkräftemangel zur Sicherstellung der Erreichbarkeit bei und erreicht zentrale Zielgrößen wie höhere Kundenzufriedenheit, effizientere Nutzung personeller Ressourcen und eine deutliche Steigerung der telefonischen Erreichbarkeit.

