Recruiting - Neues Feature im Jobportal: Klüh zeigt Bewerbenden die Anfahrtszeit auf einen Blick

Der Multiservice-Anbieter Klüh erweitert sein Jobportal um eine weitere innovative Funktion: Mit dem neuen Feature "Ihr Arbeitsweg" erhalten Bewerberinnen und Bewerber ab sofort direkt in der jeweiligen Stellenanzeige eine individuelle Wegbeschreibung zum Einsatzort. Die Funktion ist mit Google Maps verknüpft und zeigt auf einen Blick, wie lange der Arbeitsweg dauert - je nach gewähltem Verkehrsmittel, ob mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß.

Gerade in personalintensiven Dienstleistungsbranchen spielt die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes eine entscheidende Rolle bei der Jobwahl. Mit der "Ihr Arbeitsweg"-Funktion schafft Klüh zusätzliche Transparenz bereits im ersten Schritt der Candidate Journey. Interessierte können sofort prüfen, ob eine Position zu ihrem Wohnort und ihren Mobilitätsmöglichkeiten passt - ohne externe Recherche oder Medienbrüche.

"Ein kurzer, planbarer Arbeitsweg ist für viele Menschen ein zentrales Entscheidungskriterium. Mit der neuen Funktion erleichtern wir Bewerbenden die Orientierung und stärken gleichzeitig die Verbindlichkeit im Bewerbungsprozess", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh. Ziel sei es, potenzielle Mitarbeitende so früh wie möglich umfassend zu informieren und den Bewerbungsprozess maximal nutzerfreundlich zu gestalten.

Die neue Funktion ist ein weiterer Baustein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Recruitingprozesses bei Klüh. Bereits 2021 hatte das Unternehmen sein Jobportal grundlegend modernisiert und auf eine besonders intuitive Nutzerführung ausgerichtet. Neben einer verbesserten Filterfunktion und einer standortbezogenen Jobsuche wurden technische Voraussetzungen für höhere Reichweite und bessere Auffindbarkeit geschaffen.

2022 folgte die Einführung der Bewerbung per WhatsApp - ein zusätzlicher, niedrigschwelliger Kanal, der insbesondere mobilen Nutzerinnen und Nutzern eine Bewerbung mit wenigen Klicks ermöglicht. Der digitale Assistent führt strukturiert durch den Prozess, wodurch die sogenannte Time to Hire spürbar reduziert werden konnte.

Mit der Einführung von "Ihr Arbeitsweg" setzt Klüh seinen Weg konsequent fort: digitale Innovationen gezielt einzusetzen, um Bewerbenden einen schnellen, transparenten und serviceorientierten Zugang zu neuen beruflichen Perspektiven zu ermöglichen.

Aktuell bietet Klüh knapp 300 offene Stellen in verschiedenen Bereichen und Karrierelevels. Alle vakanten Positionen finden Interessierte unter www.jobs.klueh.de.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

