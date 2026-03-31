Klüh Service Management GmbH

Nachhaltige Klinikverpflegung

Klüh Catering engagiert sich als Partner im Projekt Green Hospital Food

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Düsseldorf (ots)

Klüh Catering baut sein Engagement im Bereich nachhaltiger Verpflegung weiter aus und beteiligt sich als Partner am kürzlich gestarteten Forschungs- und Praxisprojekt "Green Hospital Food". Ziel der vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat geförderten Initiative ist es, zukunftsfähige Konzepte für eine klimafreundliche, gesundheitsfördernde und wirtschaftlich tragfähige Verpflegung in Krankenhäusern zu entwickeln und erfolgreich in die Praxis zu überführen.

Das Projekt wird gemeinsam von der Technischen Universität Dortmund, dem Universitätsklinikum Essen - vertreten durch das Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit und das Institut für KI in der Medizin - sowie Klüh Catering als zentralem Praxispartner umgesetzt. Als mehrfach ausgezeichneter Care-Caterer bringt Klüh Catering seine langjährige Erfahrung in der klinischen Gemeinschaftsverpflegung in das Projekt ein. Ziel des Projekts ist es, das Universitätsklinikum Essen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Versorgung bis 2027 zu begleiten und eine Vorreiterrolle als "Green Hospital" einzunehmen. Dazu gehört die Anpassung der Ernährung für Patient*innen und Mitarbeitende an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Reduktion von Lebensmittelabfällen um 50 %, die Prävention von Mangelernährung auf Basis individualisierter Patientendaten und der Aufbau eines regionalen Zulieferernetzwerks.

Die Umsetzung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team aus Medizin, Ernährungswissenschaft, Gemeinschaftsgastronomie, Künstlicher Intelligenz und Kommunikation. Es entwickelt pflanzenbasierte, sensorisch ansprechende Gerichte, analysiert das Essverhalten zur Früherkennung von Mangelernährung und zur Reduktion von Lebensmittelabfällen, wertet zurückgegebene Teller mithilfe KI-gestützter Technologien aus und gestaltet die Ernährungsumgebung gezielt durch Nudging-Ansätze und Gamification, um gesunde Wahlentscheidungen zu fördern. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend in einer evidenzbasierten Leitlinie zusammengefasst, die auch anderen Kliniken als Orientierung dienen soll.

"Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung. Die Beteiligung an 'Green Hospital Food' bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit starken Partnern innovative Ansätze für die Klinikverpflegung weiterzuentwickeln und aktiv zur Transformation des Gesundheitswesens beizutragen", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering. "Unser Anspruch ist es, Lösungen zu schaffen, die sowohl ökologisch sinnvoll als auch im Alltag von Krankenhäusern praktikabel sind."

Mit seinem Engagement knüpft Klüh Catering an bestehende Initiativen im Bereich verantwortungsvoller Ernährung an. So ist das Unternehmen bereits Teil von Netzwerken und Partnerschaften wie der "Allianz für verantwortungsvolle Esskultur", die sich für nachhaltige Esskultur und zukunftsfähige Verpflegungskonzepte einsetzen. Die Teilnahme an "Green Hospital Food" unterstreicht diesen strategischen Ansatz und den Anspruch, nachhaltige Verpflegungskonzepte gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis weiterzuentwickeln und in die Anwendung zu bringen.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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