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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 23/26

Mainz (ots)

Woche 23/26

Fr., 5.6.

Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten:

23.30     AIDS - In Zeiten der Liebe

 0.05     XY Spuren des Verbrechens   (VPS 0.20)

 0.50     Terra X History   (VPS 1.05)
          Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte

 1.35     Terra X   (VPS 1.50)
          Liebe

 2.20     Terra X   (VPS 2.35)
          Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?

 3.05     Mein Freund, das Ekel   (VPS 3.20)

 3.45     Mein Freund, das Ekel   (VPS 4.00)

 4.30     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Urlaub im Berchtesgadener Land
          Film von Eva Schiller und Caroline Drees
          (Erstsendung 13.9.2025) 
          Deutschland 2025

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30


("heute journal update" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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