ZDF-Programmänderung Woche 23/26
Mainz (ots)
Woche 23/26 Fr., 5.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten: 23.30 AIDS - In Zeiten der Liebe 0.05 XY Spuren des Verbrechens (VPS 0.20) 0.50 Terra X History (VPS 1.05) Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte 1.35 Terra X (VPS 1.50) Liebe 2.20 Terra X (VPS 2.35) Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? 3.05 Mein Freund, das Ekel (VPS 3.20) 3.45 Mein Freund, das Ekel (VPS 4.00) 4.30 ZDF.reportage (HD/UT) Urlaub im Berchtesgadener Land Film von Eva Schiller und Caroline Drees (Erstsendung 13.9.2025) Deutschland 2025 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("heute journal update" entfällt.)
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