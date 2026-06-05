ZDF-Programmänderung Woche 23/26

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Der "Fernsehgarten" feiert die Jubiläumssaison mit einem großen Vier-Jahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und Ehrengast ...

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