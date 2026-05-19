PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Die Lasten müssen wirklich fair verteilt werden

Straubing (ots)

Es kann doch nicht sein, dass der große Wurf, um die Pflegekassen zu retten - Prinzip linke Tasche, rechte Tasche - laut der CSU darin besteht, einfach Kosten auf die Krankenversicherung umzulegen. (...)

Käme die Reform so wie angekündigt, würden die Hürden für Leistungsbezüge erhöht, insbesondere bei den niedrigen Pflegegraden. Und die ohnehin kaum stemmbaren Eigenanteile würden nochmal steigen. (...)

Dringend nötig wäre darum, die Pflegelasten wirklich fair zu verteilen. Zum Beispiel, indem die Länder endlich die Investitions- und Ausbildungskosten schultern, die Pflegebedürftige derzeit selbst zahlen. Oder, indem man gezielt in Prävention investiert, um Folgekosten zu vermeiden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 18.05.2026 – 15:42

    Zivilschutz

    Straubing (ots) - Erst langsam kommt Deutschland aus der Apathie wieder ins Tun. Während Verteidigungsminister Boris Pistorius die überfällige Generalsanierung der Bundeswehr angeht, macht sich Innenminister Alexander Dobrindt daran, den Zivilschutz wieder flottzubekommen. Mit einem Sofortprogramm im Umfang von zehn Milliarden Euro will er Bunker ertüchtigen, zusätzliche Feldbetten und Zivilschutz-Spezialfahrzeuge anschaffen. Auch die Stärkung des Technischen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:27

    E-Autoprämie

    Straubing (ots) - Industriepolitisch ist der Bonus ein Geschenk an Volkswagen. Die Elektro-Modelle von BMW und Mercedes richten sich an die Klientel mit großem Geldbeutel. Der E-Polo und der E-Golf von VW rücken durch die Prämie preislich in die Nähe der günstigeren Konkurrenten aus China, Japan, Korea, Frankreich und Italien im Segment der Klein- und Kompaktwagen. Die Wolfsburger waren bisher einige Tausend Euro teurer als die Wettbewerber. Natürlich erhalten auch die ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 18:02

    Diätenerhöhung - Wer so viel Geld bezieht,muss das Amt ernst nehmen

    Straubing (ots) - Wer so viel Geld für sein Mandat bezieht, muss sein Amt auch wirklich ernst nehmen. Politiker, die nebenbei noch Tausende Euro für Aufsichtsratsposten, Vorträge oder andere Unternehmenstätigkeiten kassieren, schaden dem Ansehen der Demokratie am Ende mehr als eine Diätenerhöhung und sollten mindestens transparent machen, wie viel Geld noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren