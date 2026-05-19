Straubinger Tagblatt

Die Lasten müssen wirklich fair verteilt werden

Straubing (ots)

Es kann doch nicht sein, dass der große Wurf, um die Pflegekassen zu retten - Prinzip linke Tasche, rechte Tasche - laut der CSU darin besteht, einfach Kosten auf die Krankenversicherung umzulegen. (...)

Käme die Reform so wie angekündigt, würden die Hürden für Leistungsbezüge erhöht, insbesondere bei den niedrigen Pflegegraden. Und die ohnehin kaum stemmbaren Eigenanteile würden nochmal steigen. (...)

Dringend nötig wäre darum, die Pflegelasten wirklich fair zu verteilen. Zum Beispiel, indem die Länder endlich die Investitions- und Ausbildungskosten schultern, die Pflegebedürftige derzeit selbst zahlen. Oder, indem man gezielt in Prävention investiert, um Folgekosten zu vermeiden.

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