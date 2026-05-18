Straubinger Tagblatt

E-Autoprämie

Straubing (ots)

Industriepolitisch ist der Bonus ein Geschenk an Volkswagen. Die Elektro-Modelle von BMW und Mercedes richten sich an die Klientel mit großem Geldbeutel. Der E-Polo und der E-Golf von VW rücken durch die Prämie preislich in die Nähe der günstigeren Konkurrenten aus China, Japan, Korea, Frankreich und Italien im Segment der Klein- und Kompaktwagen. Die Wolfsburger waren bisher einige Tausend Euro teurer als die Wettbewerber. Natürlich erhalten auch die Käufer eines Fiat, Renaults, Kia oder BYD das Geld vom Staat, aber womöglich entscheiden sich wegen der Prämie dann doch mehr für ein Auto "Made in Germany".

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