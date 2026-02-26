NORMA

7. Preissenkung alleine im Februar: NORMA reduziert ab sofort Eis der Eigenmarke RIVA um bis zu 14 Prozent

Mandel, Joghurt-Himbeere und Bourbon Vanille

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Alle warten sehnsüchtig auf wärmere Temperaturen und den Frühling: Um diese Vorfreude etwas zu versüßen, senkt NORMA ab sofort die Preise auf verschiedene Eissorten der Eigenmarke RIVA. Während also die Eis-Preise schmelzen, können Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters bereits vom Sommer träumen und sparen dabei ab sofort bis zu 14 Prozent pro Einkauf. So kosten beispielsweise die Mini Bigger Stieleise von RIVA jetzt nur noch 2,99 Euro - statt zuvor 3,49 Euro. Ein Ersparnis von 50 Cent pro Packung! In den letzten Februartagen bereits das Eis günstiger anzubieten zeigt, dass NORMA die Kundenwünsche antizipiert und gerade dort die Preise senkt, wo Verbraucherinnen und Verbraucher voraussichtlich als nächstes zugreifen. In den vergangenen Wochen war das schon beim Fleisch, bei der Wurst, beim Käse und bei gut 100 weiteren Produkten quer durchs Sortiment der Fall. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RIVA Eis Bourbon Vanille 2.500 ml Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,29 EUR RIVA Bigger Mandel 600 ml Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 2,99 EUR RIVA Bigger Classic / Joghurt-Himbeere 600 ml Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 2,99 EUR RIVA Eis Waffelhörnchen 6x120 ml Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR RIVA Mini Bigger Stieleis Mandel 600 ml Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR RIVA Mini Bigger Stieleis 600 ml Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR RIVA Premium Eisspezialität 1.000 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR RIVA Premium Eisschale 1.000 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell