Der perfekte Start ins Wochenende: NORMA senkt ab sofort die Preise auf Gulasch, Schnitzel und Bratwürste von GUT BARTENHOF

Mit der Discount-Eigenmarke Im Februar 2026 richtig sparen

Nürnberg

Was ist denn da bei NORMA los? Beim Discounter geht's mit einer Preissenkung ins Wochenende, die vor allem die Fleisch-Fans freuen dürfte! Drei beliebte Produkte der Qualitäts-Eigenmarke GUT BARTENHOF sind ab sofort und dauerhaft günstiger zu haben: Neben den Schweine Minutensteaks und dem Gulasch sind darunter auch die Bratwürste. Hier schmeckt das Fleisch also nicht nur herzhaft gut, sondern ist auch noch fair bepreist - das ist das Discount-Versprechen von NORMA. Kaum zu glauben aber 2026 ist bei NORMA schon jetzt ein echtes Spar-Jahr! Innerhalb nur weniger Wochen hat der Discounter zahlreiche Preissenkungen quer durch das gesamte Sortiment möglich gemacht. Vom Fleisch über Bio-Produkte bis hin zu Wein und Säften ist alles mit dabei. So wird NORMA dem eigenen Motto "Mehr fürs Geld" nicht nur auf dem Papier, sondern in jeder einzelnen Filiale gerecht. Und die Kundinnen und Kunden spüren es am eigenen Geldbeutel. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Schweine Gulasch 800 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 5,29 EUR GUT BARTENHOF Schweine Gulasch 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,89 EUR GUT BARTENHOF Schweine Minutensteak 400 g Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 3,19 EUR GUT BARTENHOF Bratwurst 400 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

