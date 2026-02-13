NORMA

Pünktlich zum Faschingswochenende reduziert NORMA weitere Qualitätsweine um bis zu 10 Prozent

Zweite Preissenkung innerhalb von 24 Stunden

Nürnberg (ots)

Der fränkische Lebensmittel-Discounter reduziert den zweiten Tag in Folge seine Qualitätsweine deutlich im Preis. Erst gestern wurden Weine, Whiskey und Sekt um bis zu 10 Prozent reduziert. Jetzt folgen weitere Artikel, bei denen Kundinnen und Kunden mehr als 10 Prozent sparen können. So wird der Nahe Qualitätswein in der 1-Liter-Flasche um 30 Cent günstiger und kostet ab sofort dauerhaft nur noch 2,49 Euro. NORMA legt nach und sorgt mit der erneuten Preissenkung für gute Stimmung bei Kundinnen und Kunden. Allein in den ersten Wochen des Jahres 2026 gab es beim Discounter acht Preissenkungen auf rund 80 Produkte, die allesamt dauerhaft bestehen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): Müller-Thurgau Rhh. Qualitätswein 1 l Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR Heuriger Grüner Veltliner 1 l Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR Nahe Qualitätswein 1 l Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,49 EUR Lugana DOC 0,75 l Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 6,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

