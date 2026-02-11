NORMA

Bester Bio-Rotwein: BIO SONNE Merlot Puglia IGP von NORMA setzt sich an die Spitze von 118 Produkten

Unabhängiger Test von WEIN+MARKT - 1. Platz im Ranking

Eine große Auszeichnung für den fränkischen Lebensmittel-Discounter NORMA: Im aktuellen Lebensmitteleinzelhandel-Test (LEH-Test) für Bio-Rotweine der Fachzeitschrift WEIN+MARKT belegt der BIO SONNE Merlot Puglia IGP aus dem Jahrgang 2024 den ersten Platz unter den getesteten Bio-Weinen im Discount-Bereich. Mit insgesamt 14,2 von 20 Punkten sicherte sich der NORMA-Eigenmarkenwein eine Spitzenposition und behauptete sich damit auch gegen 117 Wettbewerber aus Vollsortimentern, Kaufhäusern, Getränke- und Drogeriemärkten sowie Cash & Carry Märkten im Gesamtfeld. Mit dem günstigsten Verkaufspreis von 2,59 Euro dominiert das Produkt zudem den Preis-Leistungs-Vergleich. Unter den Discounter-Bio-Rotweinen erreicht es damit gleich in unterschiedlichen Prüfungskategorien den ersten Platz!

Voller Geschmack und Top-Qualität

Der BIO SONNE Merlot Puglia IGP aus Italien setzte sich im Test klar durch. Insgesamt wurden 118 Bio-Rotweine aus dem Lebensmittel-, Getränke- und Großhandel geprüft. Die Verkostung erfolgte verdeckt im Dezember 2025: Die Fachjury hatte ausschließlich Informationen zu Jahrgang, Rebsorte und Geschmacksrichtung. Bewertet wurde nach dem 20-Punkte-Schema. Im Discounter-Segment erzielte der BIO SONNE Merlot Puglia IGP von NORMA mit 14,2 Punkten das beste Ergebnis. Der zweitplatzierte Discounter-Rotwein kam auf 13,7 Punkte - ein deutlicher Abstand zum NORMA-Wein. Damit belegt der BIO SONNE Merlot Puglia IGP nicht nur die Spitzenposition im Discount-Bereich, sondern zählt auch insgesamt zu den bestbewerteten Bio-Rotweinen im Test!

Bio-Qualität zum fairen Preis

NORMA zeigt mit dem BIO SONNE Merlot Puglia IGP für 2,59 Euro einmal mehr, dass hochwertige Bio-Produkte kein Luxus sein müssen. Der fränkische Lebensmittel-Discounter arbeitet kontinuierlich daran, sein Sortiment weiterzuentwickeln und Bio-Qualität für den Alltag anzubieten. Dabei stehen transparente Herkunft, verlässliche Partner und attraktive Preise im Fokus. Der Sieg im LEH-Test macht deutlich: Bei NORMA bekommen Kundinnen und Kunden auch im Bio-Segment "Mehr fürs Geld".

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

