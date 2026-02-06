NORMA

NORMA senkt Anfang Februar erneut die Preise auf Lebensmittel um bis zu 16 Prozent

SURF-Apfelschorle und PFIFF-Knabbereien ab sofort reduziert

Nürnberg (ots)

Bei NORMA geht es im Februar gleich zu Beginn mit Preissenkungen weiter! Der Discounter senkt damit schon insgesamt acht Mal alleine in 2026 die Kosten für Alltagslebensmittel. Diesmal können sich Kundinnen und Kunden auf günstige Knabbereien von PFIFF und Apfelschorle von SURF freuen. Insgesamt reduziert NORMA die Preise ab sofort um bis zu 16 Prozent.

Mit der erneuten Preissenkung gibt der fränkische Lebensmittelhändler alle Preisvorteile konsequent an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter - ohne Kompromisse. Bereits knapp 65 Artikel sind in diesem Jahr im NORMA-Sortiment dauerhaft günstiger zu haben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:

PFIFF Gebäckstängli 150 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR SURF Apfelschorle 1,5 l Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR SURF Apfelschorle 3 l Bislang: 2,52 E Jetzt: 2,33 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

