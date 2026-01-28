NORMA

NORMA senkt Ende Januar erneut die Preise auf Wurst und Käse

Bereits sechste große Preissenkung in 2026

Günstiger sind Kundinnen und Kunden bei NORMA noch nie in ein Jahr gestartet! Mit der bereits sechsten Preissenkung in 2026 gibt der Discounter alle Kostenvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter: Ab sofort gibt es beim fränkischen Lebensmittel-Händler viele weitere Wurst- und Käseprodukte deutlich günstiger. Neben dem Gouda von LECKERROM und der Edelsalami von GUT BARTENHOF wird jetzt auch bei den Frikadellen und dem Frischkäse echtes Geld gespart. Wer NORMA kennt, weiß, dass es dort ganz nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr für's Geld" gibt. Wie zum Beweis hat der Discounter alleine im Januar mehr als 50 Produkte deutlich günstiger gemacht und gibt so alle Preisvorteile an die treuen Kundinnen und Kunden weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LECKERROM Gouda mittelalt 300 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR LECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 g Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 4,29 EUR LECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR KUPFER Bayerische Mini Rostbratwürste 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR KUPFER Schinkenbockwurst 400 g Bislang: 2,95 EUR Jetzt: 2,79 EUR CREMISÉE Hirtenkäse griechische Art 250 g Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,79 EUR CREMISÉE Frischkäse Sahnig Natur 300 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR MY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR STOCKMEYER Leberwurst Spezialitäten 175 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR GUT BARTENHOF Edelsalami 150 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR GUT BARTENHOF Frikadellen 500 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

