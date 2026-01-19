NORMA

Veganuary beim Discounter: NORMA setzt auf vegane Vielfalt mit mehr als 300 passenden Produkte im Sortiment

Pflanzliche Ernährung war noch nie so günstig

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Immer mehr Menschen nutzen den Januar - umgangssprachlich Veganuary (Vegan und January) genannt -, um ihre Ernährung zu hinterfragen, und greifen dabei gezielt zu rein pflanzlichen Lebensmitteln. NORMA unterstützt diesen bewussten Start in 2026 mit einem breiten veganen Sortiment: Über 300 Produkte mit dem V-Label sind dauerhaft im Angebot - klar gekennzeichnet, in allen Filialen verfügbar und natürlich zum besten Discount-Preis.

Vielfältiges Angebot an pflanzlichen Produkten

Immer mehr Menschen stellen ihre Ernährung aus ethischen Gründen, für ihre Gesundheit oder zum Schutz des Klimas um und entscheiden sich für vegane Alternativen. Während der Vegan-Trend im Januar zusätzlichen Aufwind erlebt, sind unabhängig davon mittlerweile Millionen Menschen in Deutschland komplett auf eine vegane Ernährung umgestiegen. NORMA unterstützt diesen Wandel seit Jahren mit einem umfangreichen und stetig wachsenden Sortiment an pflanzlichen Lebensmitteln. Der fränkische Lebensmittel-Discounter bietet mittlerweile mehr als 300 vegane Artikel in seinen Filialen an - für jede Mahlzeit und jeden Geschmack. Ob morgens ein Frühstück mit dem Bio-Hafer-Drink und dem Bio-Müsli oder ein Snack mit Bio-Trockenfrüchten am Nachmittag: Das Angebot an veganen Produkten bei NORMA ist vielfältig und alltagstauglich. Wer sich bewusst ernähren möchte, findet hier zahlreiche pflanzliche Alternativen ganz ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität. Denn viele der Produkte sind nicht nur vegan, sondern stammen zusätzlich aus kontrolliert biologischem Anbau.

Alle veganen Artikel im Sortiment tragen das V-Label, ein international anerkanntes Siegel, das Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Einkauf Orientierung bietet. Wer gezielt auf Produkte ohne tierische Anteile achten möchte, findet so schnell und unkompliziert das passende Angebot.

Sortiment in stetiger Weiterentwicklung

NORMA reagiert auf sich verändernde Kundenbedürfnisse und setzt konsequent auf zeitgemäße Ernährungskonzepte. Mehr vegane Produkte, neue Bio-Artikel oder andere passende Angebote - der Discounter bringt Vielfalt in die Regale, ohne dabei das eigene Prinzip aus den Augen zu verlieren: gute Qualität zum fairen Preis. Eben "Mehr fürs Geld".

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell