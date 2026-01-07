NORMA

Herzhaft, lecker und ab Jahresbeginn 2026 noch günstiger: NORMA senkt die Preise auf viele GUT BARTENHOF Frischfleischprodukte

Hackfleisch, Minutensteaks, Bratwurst und Co.

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden herzhaft ins neue Jahr! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter reduziert ab sofort viele beliebte Fleischprodukte der Eigenmarke GUT BARTENHOF dauerhaft im Preis und gibt damit bereits zum zweiten Mal in 2026 seine Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Besonders günstig werden unter anderem die Minutensteaks von GUT BARTENHOF: In der 400-Gramm-Packung kosten sie nun nur noch 3,29 Euro und damit gut 5 Prozent weniger als bisher. Aber auch beim Hackfleisch, Gulasch und den Bratwürsten kann man bei NORMA jetzt richtig zugreifen, zubeißen und sparen! Viele Menschen starten nach den Feiertagen heute im neuen Jahr erst so richtig durch - bei NORMA gab es bereits die zweite dauerhafte Preissenkung des Jahres. Den Anfang machten Reis, Knäckebrot und Wraps, gefolgt von Produkten aus dem Fleischsortiment. Fest steht also jetzt schon, dass NORMA in 2026 seine Kundinnen und Kunden zu Preissiegern macht, indem alle Vorteile direkt an sie weitergegeben werden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Schweine-Kotelett 700 g Bislang: 4,69 EUR Jetzt: 4,49 EUR GUT BARTENHOF Schweine-Nackenkotelett mit Knochen 700 g Bislang: 4,69 EUR Jetzt: 4,49 EUR GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 800 g Bislang: 7,29 EUR Jetzt: 6,99 EUR GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR GUT BARTENHOF Schweine-Minutensteak 400 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,29 EUR GUT BARTENHOF Schweine-Gulasch 500 g Bislang: 4,19 EUR Jetzt: 3,99 EUR GUT BARTENHOF Rinder-Hackfleisch 500 g Bislang: 6,49 EUR Jetzt: 6,19 EUR GUT BARTENHOF Bratwurst 400 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR GUT BARTENHOF Nackensteak vom Schwein 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR GUT BARTENHOF Schweine-Hackfleisch 500 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell