Das Weihnachtsfest bei NORMA kann kommen: Ab sofort gibt's Würstchen, Schinken, Schokolade und weitere Lebensmittel um bis zu 23 Prozent günstiger

Jetzt den Kühlschrank für die Feiertage füllen

Nürnberg (ots)

NORMA macht seinen Kundinnen und Kunden eine Woche vor Heiligabend gleich mehrere tolle Geschenke! Beim Nürnberger Discounter gibt's ab sofort zahlreiche wichtige Lebensmittel deutlich günstiger, um Verbraucherinnen und Verbrauchern alle Preisvorteile rechtzeitig zum Weihnachtsessen weiterzugeben. Jetzt lohnt es sich also noch mehr, den Kühlschrank für die bevorstehenden Festtage voll zu machen: Quer durchs gesamte Sortiment senkt NORMA ab sofort die Preise um bis zu 23 Prozent. Die Wiener Würstchen - perfekt für das Weihnachtsessen - von GUT BARTENHOF kosten in der 400-Gramm-Packung beispielsweise nur noch 2,99 Euro, statt zuvor 3,19 Euro. Auch beim Schnitzel, Kochschinken und der Edelsalami von GUT BARTENHOF oder dem Rohschinken von GUT BARTENHOF fallen die Preise jetzt. Auch für die Fans von Süßigkeiten ist etwas geboten. Zahlreiche Artikel der NORMA-Eigenmarke EXCELSIOR, darunter Edel-Nuss und Edel-Sahne Schokolade, gibt es nun dauerhaft günstiger. Nicht nur lecker, sondern eben auch günstig geht's bei NORMA direkt auf Weihnachten zu. Mit der erneuten Preissenkung bleibt dabei besonders viel Geld im Portemonnaie und der Einkaufswagen ist trotzdem gut gefüllt. Der Nürnberger Lebensmittelhändler hat im abgelaufenen Jahr bereits mehrere hundert Artikel für seine Kundinnen und Kunden spürbar im Preis reduziert. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Leberwurst 250 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR GUT BARTENHOF Wiener Würstchen 400 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR GUT BARTENHOF Kochhinterschinken 200 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR GUT BARTENHOF Schnitzel paniert 300 g Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 3,19 EUR GUT BARTENHOF Gourmet Rohschinken Sortiment 80 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR GUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt 200 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR GUT BARTENHOF Edelsalami 150 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR GUT BARTENHOF Mini Wiener klassik / Geflügel 320 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR VILLA GUSTO Prosciutto Cotto 200 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR METZGEREI REIß Wiener Würstchen 300 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR WERZ Wiener 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,59 EUR GOLDSCHMAUS Wiener Knackige Burschen 640 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR MY SMILE Leberwurst fein 250 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR MY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR MY SMILE Wiener Würstchen 400 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR MY SMILE Kochschinken Abschnitte 400 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR TANNENHOF Rohschinken geschnitten 80 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT Gefüllte Tafel 190 g / 200 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,39 EUR EXCELSIOR Edel-Nuss Schokolade 200 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,39 EUR EXCELSIOR Edel-Sahne Schokolade 200 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,39 EUR EXCELSIOR Zartbitter Schokolade 100 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 0,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

