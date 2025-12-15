Mega Tarifupgrade: NORMA connect bietet ab sofort mehr Leistung und führt neues Datenpolster ein - ganz ohne Aufpreis / Kurz vor Weihnachten: Neuigkeiten im Prepaid-Segment

NORMA

Mega Tarifupgrade: NORMA connect bietet ab sofort mehr Leistung und führt neues Datenpolster ein - ganz ohne Aufpreis

Nürnberg (ots)

Gute Nachrichten für alle, die viel online unterwegs sind: NORMA connect dreht kräftig am Datenhahn und wertet die Prepaid-Tarife deutlich auf - ganz ohne Extrakosten. Kundinnen und Kunden dürfen sich dauerhaft auf spürbar mehr Leistung freuen: mehr Datenkapazität für Streaming, Chats und Navigation, mehr Freiheit im digitalen Alltag und deutlich weniger Stress durch knappes Datenvolumen.

Mehr Leistung zum gleichen Preis

Die drei Smart-Tarife bekommen ein umfassendes Upgrade: Der Smart S bietet jetzt 25 statt bisher 15 Gigabyte (GB) für unverändert 8,99 Euro pro vier Wochen. Auch der Smart M legt beim Datenvolumen zu und bringt künftig 50 statt 30 GB für 13,99 Euro mit, während der Smart L nun 100 statt 60 GB für 18,99 Euro umfasst. Eine Allnet- und SMS-Flat gehört weiterhin bei allen Tarifen fest dazu.

Richtig spannend wird es mit dem neuen Datenpolster, einer kostenlosen 25-GB-Reserve, die NORMA connect erstmals einführt. Kundinnen und Kunden können das Polster einfach in der App aktivieren. Danach steht es ein Jahr lang parat und federt die Nutzerinnen und Nutzer automatisch ab, sobald das reguläre Datenvolumen vorzeitig aufgebraucht ist. So bleibt die Verbindung stabil - genau dann, wenn es zählt.

Mit dem Upgrade bringen NORMA und die Telekom Deutschland frischen Wind in das Prepaid-Segment und machen mobiles Surfen fit für die steigenden Anforderungen im digitalen Alltag. Die neuen Tarife sind ab sofort unter https://www.norma-connect.de/ verfügbar.

