NORMA

TRIMM, BIO SONNE und PFIFF: NORMA senkt ab sofort die Preise bei Fruchtsäften und Chips dauerhaft um bis zu 16 Prozent
Große Preissenkung bei NORMA vor dem dritten Adventswochenende

TRIMM, BIO SONNE und PFIFF: NORMA senkt ab sofort die Preise bei Fruchtsäften und Chips dauerhaft um bis zu 16 Prozent / Große Preissenkung bei NORMA vor dem dritten Adventswochenende
Nürnberg (ots)

Fruchtig und salzig geht es bei NORMA in die letzten Tage des Jahres! Ab sofort werden sowohl Fruchtsäfte als auch Chips dauerhaft im Preis gesenkt - ideale Voraussetzungen für Silvester. Der Lebensmittel-Discounter legt damit ein weiteres Mal bei zwei besonders beliebten Produktgruppen vor und gibt seine Preisvorteile an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die Säfte der Eigenmarke TRIMM gibt's im Sechserpack von 0,33 Litern ab sofort sogar gut 10 Prozent günstiger - statt zuvor 3,95 Euro kosten sie nun nur noch 3,55 Euro. Chips-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Sie sparen jetzt beim nächsten Discount-Besuch mehr als 16 Prozent bei den PFIFF Ripps in der 200-Gramm-Packung. Damit bereitet NORMA die Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt auf die Feste und Feiern zum Jahresende vor und schenkt ihnen Preisvorteile, die es in sich haben.

Wer jetzt für die Festtage einkauft, spart bei NORMA deutlich. Bereits in den vergangenen Tagen fielen dort die Preise auf wichtige Lebensmittel wie Butter, Schokolade und Co. Jetzt folgen mit den Fruchtsäften von TRIMM und den Kartoffelchips von PFIFF weitere beliebte Produkte. Kundinnen und Kunden können sich also gerade jetzt wieder einmal sicher sein, dass sie bei NORMA garantiert "Mehr fürs Geld" bekommen.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

PFIFF Paprika Chips 200 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR

PFIFF Salz Chips 200 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR

PFIFF Kessel Chips 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR

PFIFF Ripps 200 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR

PFIFF Tortilla Chips 300 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR

TRIMM Säfte 6 x 0,33 l
Bislang: 3,95 EUR
Jetzt: 3,55 EUR

BIO SONNE Bio Orangensaft 1 l
Bislang: 2,65 EUR
Jetzt: 2,45 EUR

BIO SONNE Bio Apfel-Direktsaft 1 l
Bislang: 1,65 EUR
Jetzt: 1,55 EUR

TRIMM Orangen-/Ananas Direktsaft 1 l
Bislang: 2,65 EUR
Jetzt: 2,45 EUR

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

