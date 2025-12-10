NORMA

TRIMM, BIO SONNE und PFIFF: NORMA senkt ab sofort die Preise bei Fruchtsäften und Chips dauerhaft um bis zu 16 Prozent

Große Preissenkung bei NORMA vor dem dritten Adventswochenende

Nürnberg

Fruchtig und salzig geht es bei NORMA in die letzten Tage des Jahres! Ab sofort werden sowohl Fruchtsäfte als auch Chips dauerhaft im Preis gesenkt - ideale Voraussetzungen für Silvester. Der Lebensmittel-Discounter legt damit ein weiteres Mal bei zwei besonders beliebten Produktgruppen vor und gibt seine Preisvorteile an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die Säfte der Eigenmarke TRIMM gibt's im Sechserpack von 0,33 Litern ab sofort sogar gut 10 Prozent günstiger - statt zuvor 3,95 Euro kosten sie nun nur noch 3,55 Euro. Chips-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Sie sparen jetzt beim nächsten Discount-Besuch mehr als 16 Prozent bei den PFIFF Ripps in der 200-Gramm-Packung. Damit bereitet NORMA die Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt auf die Feste und Feiern zum Jahresende vor und schenkt ihnen Preisvorteile, die es in sich haben. Wer jetzt für die Festtage einkauft, spart bei NORMA deutlich. Bereits in den vergangenen Tagen fielen dort die Preise auf wichtige Lebensmittel wie Butter, Schokolade und Co. Jetzt folgen mit den Fruchtsäften von TRIMM und den Kartoffelchips von PFIFF weitere beliebte Produkte. Kundinnen und Kunden können sich also gerade jetzt wieder einmal sicher sein, dass sie bei NORMA garantiert "Mehr fürs Geld" bekommen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): PFIFF Paprika Chips 200 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR PFIFF Salz Chips 200 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR PFIFF Kessel Chips 150 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR PFIFF Ripps 200 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR PFIFF Tortilla Chips 300 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR TRIMM Säfte 6 x 0,33 l Bislang: 3,95 EUR Jetzt: 3,55 EUR BIO SONNE Bio Orangensaft 1 l Bislang: 2,65 EUR Jetzt: 2,45 EUR BIO SONNE Bio Apfel-Direktsaft 1 l Bislang: 1,65 EUR Jetzt: 1,55 EUR TRIMM Orangen-/Ananas Direktsaft 1 l Bislang: 2,65 EUR Jetzt: 2,45 EUR Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

