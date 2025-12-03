NORMA

Weitere Bestnote im Dezember bei ÖKO-TEST: Backpapier-Zuschnitte der NORMA-Eigenmarke MULTITEC überzeugen auf ganzer Linie

Testsieger-Qualität zum Discount-Preis

Einfach backen, ohne Kompromisse: Die Backpapier-Zuschnitte der NORMA-Eigenmarke MULTITEC zählen in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST zu den eindeutigen Siegerprodukten und sichern sich mit der Bestnote "sehr gut" ein absolutes Top-Ergebnis. Untersucht wurden insgesamt 19 Backpapiere von (Bio-)Supermärkten, Drogerien oder Discountern. Das NORMA-Produkt konnte sich dabei gleich in mehreren Bewertungskategorien an die Spitze setzen.

Hitzebeständig, plastikfrei und rundum sicher

Nach Angaben von ÖKO-TEST überzeugen die MULTITEC-Backpapier-Zuschnitte durch ihre hervorragende Materialzusammensetzung aus Zellulose-Primärfasern und kommen ohne bedenkliche Inhaltsstoffe aus. Das Zusammenspiel aus unbedenklicher Rezeptur, FSC-zertifizierten Fasern und stabiler Verarbeitung führte schließlich zum Gesamturteil "sehr gut". Besonders attraktiv macht die Backpapier-Zuschnitte zudem der günstige Preis von nur 0,03 Euro pro Blatt - ein bemerkenswertes Verhältnis aus hoher Qualität und niedrigen Kosten.

NORMA zeigt erneut: Spitzenqualität ist Standard

Nach Lebkuchen, Sauerkraut und Handcreme unterstreicht die erneute Auszeichnung das Qualitätsversprechen des fränkischen Discounters: In unabhängigen Verbrauchertests schneiden NORMA-Produkte seit Jahren regelmäßig mit Top-Bewertungen ab - quer durch das Sortiment, von Lebensmitteln bis hin zu Haushaltsartikeln. Auch das neue Testergebnis zeigt einmal mehr: Kundinnen und Kunden bekommen bei NORMA hochwertige Produkte zum kleinen Preis, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Nachhaltigkeit.

