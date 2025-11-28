NORMA

NORMA senkt den Butterpreise auf ein neues Rekordtief: LANDFEIN Deutsche Markenbutter ab sofort nur noch 1,19 Euro pro Stück

Pünktlich zum ersten Advents-Wochenende

Nürnberg (ots)

Auf NORMA ist wie immer Verlass. Ein weiteres Mal innerhalb weniger Tage senkt der Nürnberger Lebensmittel-Händler seine Butterprodukte im Preis. Das Stück Deutsche Markenbutter (250 g) der Discount-Eigenmarke LANDFEIN gibt's ab sofort und passend zum Wochenendeinkauf für gerade einmal 1,19 Euro - damit wird das Grundnahrungsmittel ein weiteres Mal um über 7 Prozent günstiger. Mit der aktuellen Preisänderung setzt NORMA seine konsequente Preisstrategie fort und hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern bei jedem Einkauf dabei, ordentlich Geld zu sparen. Neben der Butter wurden zuletzt unter anderem auch Lachsprodukte, Säfte, Weihnachtsschokolade, Pasta und Kaffee günstiger. Ein echter Mehrwert für alle NORMA-Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR LANDFEIN Original Irische Butter 250 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,09 EUR LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,09 EUR FRISAN mit Butter mit Meersalz 250 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR FRISAN mit Butter ungesalzen 250 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

