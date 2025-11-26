NORMA

"Sehr gut" im großen ÖKO-TEST: Die Lebkuchen der NORMA-Eigenmarke GOLDORA sind Preis-Leistungs-Sieger

Keiner ist besser - keiner ist billiger

Nürnberg (ots)

So gut schmeckt Weihnachten! Die feinen Nürnberger Oblaten-Lebkuchen Bitterschokolade der NORMA-Eigenmarke GOLDORA stehen im aktuellen ÖKO-TEST besonders hoch im Kurs. Das Weihnachtsgebäck des Discounters schafft es mit seiner Top-Bewertung durch die Expertinnen und Experten an die Spitze der insgesamt 18 getesteten Produkte. Gepaart mit dem günstigen Preis von nur 2,29 Euro pro 200 Gramm sind die Lebkuchen des Nürnberger Lebensmittel-Händlers bester und günstigster Lebkuchen im Test und damit deutlicher Preis-Leistungs-Sieger.

Nussig, schokoladig und herrlich süß

Mit insgesamt 14 Prozent Nussanteil überzeugt der GOLDORA-Lebkuchen in einer der wichtigsten Testkategorien: Besonders viele Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln und Cashewkerne tragen zum unverwechselbaren Geschmack des Oblaten-Lebkuchens bei. Obwohl der Zuckergehalt niedriger ist als bei vielen Konkurrenzprodukten, sind die Lebkuchen herrlich süß und einfach lecker. Wie gewohnt haben die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST ganz genau hingesehen und alle Inhaltsstoffe unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist auch hier das Gesamturteil "sehr gut". Unter dem Strich landet das Weihnachtsgebäck von NORMA damit völlig zurecht auf dem Spitzenplatz und kann so mit bestem Gewissen gekauft, gegessen und verschenkt werden.

NORMA setzt auf Testsieger-Qualität

In den vergangenen Monaten und Jahren wurden immer wieder NORMA-Produkte von ÖKO-TEST und auch STIFTUNG WARENTEST analysiert und bewertet. Bei den unabhängigen Untersuchungen ergibt sich immer wieder das gleiche Bild: Die Lebensmittel vom Discounter erfüllen meist alle Ansprüche an echte Testsieger-Qualität und bekommen regelmäßig die Prädikate "gut" und "sehr gut" verliehen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

