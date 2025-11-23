PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NORMA

NORMA Eigenmarkensäfte von TRIMM mit neuen, reduzierten Preisen - Qualitätsanspruch bleibt unverändert hoch
Fünfte Preissenkungsrunde im November 2025

Nürnberg (ots)

Der Lebensmittel-Discounter NORMA kündigt eine deutliche Preissenkung für Säfte der Eigenmarke TRIMM an.

Ab Montag, den 24.11.2025 werden ausgewählte Sorten um bis zu 13 Prozent im Preis reduziert, um Kundinnen und Kunden den Vitamingenuss noch weiter zu versüßen.

Die Entscheidung zur Reduzierung der Preise basiert auf verbesserten Einkaufskonditionen welche es dem Unternehmen ermöglichen, Kostenvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben - ohne Kompromisse bei Qualität, Geschmack oder Frische.

"Wir freuen uns, die Preise unserer leckeren Fruchtsäfte senken zu können und unseren Kundinnen und Kunden damit einen echten Mehrwert zu bieten. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: höchste Qualität, sorgfältige Auswahl der Zutaten und maximale Transparenz", erklärt ein Sprecher aus der NORMA Zentrale.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
TRIMM Frischer Orangen Direktsaft, 1l
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,59 EUR

TRIMM Frischer Mehrfruchtsaft, 1l
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

TRIMM Apfel Direktsaft, 1l
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR

TRIMM Apfelsaft klar, 1l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,99 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

