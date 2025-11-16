NORMA

Vollmilch, Fettarme Milch, Butter, Kondensmilch sowie viele weitere Molkereiprodukte der Eigenmarken Landfein und Meandros ab Montag, den 17.11.2025 bei NORMA erneut deutlich im Preis reduziert!

Nürnberg (ots)

Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an. Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,95 EUR LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,95 EUR LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,85 EUR LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,85 EUR Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l Bislang: 1,35 EUR Jetzt: 1,19 EUR LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,15 EUR LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 1,05 EUR LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,95 EUR LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,85 EUR LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g Bislang: 0,79 EUR Jetzt: 0,75 EUR LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,95 EUR LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g Bislang: 0,79 EUR Jetzt: 0,69 EUR LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell