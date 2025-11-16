PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NORMA

Vollmilch, Fettarme Milch, Butter, Kondensmilch sowie viele weitere Molkereiprodukte der Eigenmarken Landfein und Meandros ab Montag, den 17.11.2025 bei NORMA erneut deutlich im Preis reduziert!

  • Bild-Infos
  • Download

Nürnberg (ots)

Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden immer und zu jeder Zeit verlassen! So auch heute: Denn bereits am heutigen Sonntag kündigt der Discounter aus Franken seine große Preissenkung bei Landfein Frischer und Haltbarer Vollmilch, Landfein Frischer und Haltbarer fettarmer Milch, Landfein Deutsche Markenbutter, Landfein Kondensmilch sowie bei vielen weiteren Molkereiprodukten - pünktlich zur Ladenöffnung am Montag, den 17.11.2025 - an.

Mit den aktuellen Preisreduzierungen bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln wie Milch und Butter unterstreicht NORMA, dass getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" jeder neue Preisvorteil beim Einkauf der Produkte sofort an die NORMA Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR

LANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,95 EUR

LANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR

LANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,85 EUR

Landfein Frische Bauernmilch, 3,8% Fett, 1 l
Bislang: 1,35 EUR
Jetzt: 1,19 EUR

LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 3,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,15 EUR

LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1,5% Fett, 1 l
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,05 EUR

LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR

LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR

LANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR

LANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,85 EUR

LANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,75 EUR

LANDFEIN Kaffeesahne Portionen 10% Fett, 20 x 10 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,95 EUR

LANDFEIN Kaffeesahne im Kännchen 12% Fett, 200 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR

LANDFEIN Sprühsahne sort., 250 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR

LANDFEIN Fettarmer Joghurt, 0,1% / 1,5% Fett, sort., 500 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR

LANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR

LANDFEIN Naturjoghurt gerührt, 3,5% Fett, 4 x 150 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR

MEANDROS Griechischer Joghurt 2% / 10%, 1 kg
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR

MEANDROS Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

