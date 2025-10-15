Sky Deutschland

Erster Teaser des Sky Originals "Amadeus" mit Will Sharpe und Paul Bettany veröffentlicht

Die Event-Serie basiert auf Peter Shaffers preisgekröntem Bühnenstück und wurde von Joe Barton adaptiert

"Amadeus" zeigt eine Symphonie aus Genie, Rivalität und Rache

In den Hauptrollen sind u.a Will Sharpe, Paul Bettany und Gabrielle Creevy zu sehen

Die fünfteilige Sky Original Serie startet im Dezember exklusiv auf Sky und WOW

Den ersten Teaser finden Sie hier, sowie hier mit Bildmaterial zum Download

Unterföhring, 15. Oktober 2025 - Der Virtuose des 18. Jahrhunderts in einem dramatischen Spiel aus Genie, Neid und Leidenschaft: Sky veröffentlicht den ersten exklusiven Teaser-Trailer zur kommenden Sky Original Miniserie "Amadeus". In den Hauptrollen: Will Sharpe (u.a. "Giri/Haji", "The White Lotus") als musikalisches Wunderkind Wolfgang "Amadeus" Mozart, Paul Bettany (u.a. "WandaVision", "A Very British Scandal") als neidischer Hofkomponist Antonio Salieri und Gabrielle Creevy (u.a. "In My Skin", "Black Doves") als Constanze Weber, Mozarts leidenschaftlich treue Ehefrau.

Basierend auf Peter Shaffers preisgekröntem Theaterstück und mutig adaptiert von Joe Barton (u.a. "Black Doves", "Giri/Haji", "The Lazarus Project") erzählt die spektakuläre fünfteilige Neuinterpretation vom kometenhaften Aufstieg und mythischen Fall eines der ikonischsten Komponisten der Geschichte sowie Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts: Wolfgang "Amadeus" Mozart.

Das Sky Original "Amadeus" startet im Dezember exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW.

Über "Amadeus":

Die Event-Serie basiert auf dem preisgekrönten Bühnenstück von Peter Shaffer und wurde von Joe Barton ("Black Doves", "Giri/Haji") adaptiert. Die bildgewaltige Neuinszenierung ergründet den sagenumwobenen Untergang eines der berühmtesten Komponisten der Geschickte und dem Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts - Wolfgang 'Amadeus' Mozart.

Wien, 18. Jahrhundert: Amadeus kommt mit fünfundzwanzig Jahren in der geschäftigen Stadt an. Er ist nicht länger das Wunderkind und sehnt sich nach kreativer Freiheit. Dabei kollidiert seine Welt mit zwei zentralen Figuren: seiner leidenschaftlich loyalen zukünftigen Frau Constanze Weber und dem streng religiösen Hofkomponisten Antonio Salieri. Während Amadeus Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter aufblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Als Bedrohung für alles, was ihm im Leben lieb und teuer ist - sein Talent, sein Ruf, sogar sein Glaube an Gott - schwört Salieri, Amadeus zu Fall zu bringen. Was als berufliche Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zutiefst persönlichen Obsession, die über 30 Jahre andauert. Diese gipfelt in einem Mordgeständnis - und dem verzweifelten Versuch, sich für immer mit Mozarts Erbe zu verbinden.

Cast und Credits:

Neben Sharpe, Bettany und Creevy sind u.a. Rory Kinnear ("The Diplomat", "Skyfall") as Kaiser Joseph, Lucy Cohu ("Becoming Jane") als Cecilia Weber, Jonathan Aris ("The Sixth Commandment") als Leopold Mozart, Ényí Okoronkwo ("Renegade Nell", "The Lazarus Project") als Da Ponte, Jessica Alexander ("The Little Mermaid") als Katerina, Hugh Sachs ("Bridgerton) als Von Strack, Paul Bazely ("Such Brave Girls") als Von Swieten, Rupert Vansittart ("Game of Thrones") als Rosenberg, Anastasia Martin ("In Form The Cold") als Aloysia Weber, Nancy Farina ("Master of the Air") als Josephina Weber, Olivia-Mai Barrett ("Invasion") als Sophie Weber, Viola Prettejohn ("The Crown") als Prinzessin Elizabeth und Jyuddah James ("The Boys in the Boat", "Hijack") als Franz Süssmayr.

"Amadeus" wurde von Two Cities Television (ein Teil von STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Megan Spanijan fungiert als Executive Producer für Sky Studios, Michael Jackson ("Patrick Melrose") und Stephen Wright ("Blue Lights") sind Executive Producer für Two Cities Television. Regie führen Julien Farino ("Giri/Haji") und Alice Seabright ("Chloe", "Sex Education"). Joe Barton, der für die Adaption verantwortlich zeichnet, Sharpe, Bettany und Farino fungieren zudem auch als Executive Producer.

NBCUniversal ist für die internationale Vermarktung der Serie im Auftrag von Sky Studios verantwortlich.

