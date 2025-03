RTLZWEI

"Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa": Auf der Suche nach seltenen Antiquitäten

Roadtrip durch Europa - Mauro, Otto und Sükrü suchen einzigartigen Trödel

Im Camper geraten die drei Trödelprofis an ihre Grenzen

Ab 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 20. März im Premium-Bereich auf RTL+

Die Trödelprofis sind wieder da! Dieses Mal reisen sie mit dem Camper durch Europa und suchen nach besonderen Antiquitäten. Ihre Mission: landestypische Gegenstände für ihre Kunden erwerben. Keine leichte Aufgabe für das Trio Mauro, Otto und Sükrü. Nicht nur die Suche nach den passenden Antiquitäten gestaltet sich schwerer als gedacht, sondern auch das Zusammenleben im Camper. Hält ihre Freundschaft diese Reise aus? "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" läuft ab 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Roadtrip durch Europa: Mit dem Camper geht es für die RTLZWEI-Trödel-Experten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan auf große Entdeckungsreise. Startpunkt ist die Türkei. Dort fahren sie von Bursa über den Süden bis nach Istanbul. Danach geht es die italienische Riviera entlang und über die Côte d'Azur durch ganz Frankreich. Am Schluss erreicht das Trio sein Ziel, Belgien. Das Zusammenleben im Camper fordert die Freundschaft und den Teamgeist des Trios heraus. Die Jungs waren noch nie campen und müssen zusammen auf engstem Raum miteinander auskommen. Wird es früher oder später eskalieren?

Im Fokus dieser Reise stehen die einzigartigen Schätze und Antiquitäten der jeweiligen Länder. Die Trödelprofis suchen besondere Gegenstände für ihre eigenen Geschäfte, aber auch für Kunden aus Deutschland. Dabei stehen sie nicht nur einmal vor einer großen Herausforderung. Eine der Beauftragungen: ein handgeknüpfter Teppich mit auffallendem Muster. Diese Kombination ausfindig zu machen ist gar nicht so einfach.

Absolute Höhepunkte der abenteuerlichen Reise sind die sogenannten "Trödlerbattles". Es wird mit einem billigen Gegenstand begonnen. Diesen müssen die drei Männer wieder verkaufen, um dann ein hochwertigeres Objekt einkaufen zu können. Dabei siegt derjenige, der am meisten Gewinn erwirtschaftet. Hier können die Trödelprofis zeigen, was sie draufhaben. Es wird gefeilscht und verhandelt. Die Drei sind voll in ihrem Element und möchten um jeden Preis gewinnen. Wer geht am Ende als Sieger hervor?

"Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" am 27. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Banijay Germany produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa":

Sükrü, Mauro und Otto reisen durch die Welt, um die besten Deals in Sachen Trödel zu machen. Die Drei stöbern durch die schönsten und skurrilsten Antiquitäten und Sammlerstücke, um ihren Auftraggebern in Deutschland den Deal ihres Lebens zu bescheren. Doch wie kommen die drei Trödelprofis miteinander zurecht? So lange waren sie noch nie zusammen und das auch noch auf Reisen durch fremde Länder mit einem Camper.

