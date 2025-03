RTLZWEI

Neue Folgen bei RTLZWEI "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Jetzt aus Mannheim

Einblick in die Gartenanlagen Mannheim-Waldhof und Mannheim-Süd

Hinter jeder Hecke eine neue Geschichte

Ab 24. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 17. März im Premium-Bereich auf RTL+

Gegenüber den bekannten Mannheimer Benz-Baracken liegt die größte Gartenanlage Baden-Württembergs. Hier pflegen Hobbygärtner nicht nur ihre Beete, sondern auch eine enge Gemeinschaft. In den neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" werden die vielfältigen Geschichten der Schrebergartenbewohner erzählt - ab dem 24. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

Nicht weit vom Rhein entfernt liegt die Kleingartenanlage Mannheim-Süd. Sie ist die größte in Baden-Württemberg. Viele Pächter haben hier einen Rückzugsort gefunden, an dem sie sich dem Gärtnern widmen und ihre Freizeit genießen. Die Nachbarschaft spielt dabei eine große Rolle, denn in den Kleingärten wird Zusammenhalt großgeschrieben.

Zu den Protagonisten der neuen Staffel aus Mannheim gehören unter anderem Vogelfreund Michael, in seiner Parzelle kümmert er sich neben dem Gärtnern auch um fünf Papageien. Etwas lauter geht es da bei Frank zu. Seine fußballverrückte Familie kickt nicht nur gern mit dem Ball durch den Garten, sondern macht sich auch gern die Hände bei der Gartenarbeit schmutzig. Dass aus einer gemeinsamen Leidenschaft eine tiefgehende Freundschaft entstehen kann, zeigt das Trio Alex, Bianca und Uwe. Sie sind Nachbarn und zugleich beste Freunde. Braucht einer Hilfe, ist der andere nicht weit. Schaut man sich einmal zwischen den Kleingartenabteilen um, sticht eine Parzelle direkt ins Auge. Sie gehört Enikö und Wendelin. Enikös Lieblingsfarbe? Rosa! In ihrem Garten ist nicht nur die Deko rosa, sondern auch der Zaun, die Gartenstühle und die Blumentöpfe.

Ob individuell gestaltete Parzellen, generationsübergreifende Nachbarschaften oder besondere Freizeitprojekte - die Schrebergärten in Mannheim sind voller Leben und überraschenden Geschichten.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung ab 24. März 2025, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim nimmt uns mit in die Welt der Kleingartenanlagen. Hier trifft man auf eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern". In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

