Das gab es bei "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" noch nie: Familie Geiss beim Rosenmontagszug!

München (ots)

Robert, Carmen, Davina und Shania fast live vom Kölner Rosenmontagszug

Morgens Kamelle aufm Zoch, abends bei RTLZWEI

Sonderfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 3. März 2025 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Bali, Marrakesch und Abu Dhabi haben die Geissens in der neuen Staffel bereits bereist, jetzt heißt es Heimatbesuch. Und das zu einem ganz besonderen Zeitpunkt - Karneval! Carmen, Robert und die Töchter Davina und Shania reisen zum Rosenmontagszug in die deutsche Karnevalshochburg Köln. Dabei feiern sie Premiere, denn erstmals werden sie auf einem Zugwagen Kamelle und Strüßjer werfen. Dazu gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Die morgens aufgezeichneten Szenen sind bereits abends bei RTLZWEI zu sehen.

Die Geissens folgen einer besonderen Einladung: Die Glamour-Family schlüpft ins Karnevalskostüm und wird der alten Heimat Köln ausgerechnet zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit einen Besuch abstatten. Eingeladen wurden sie von niemand Geringerem als dem Festkomitee des Kölner Karnevals. Und damit nicht genug, denn sie bekommen sogar die große Ehre, auf einem der Wagen mitzufahren. Fünf Stunden lang werden sie den närrischen Lindwurm mit fast 12.000 Karnevalisten begleiten und dabei allerhand Kamelle werfen.

In den Achtzigerjahren schwangen Robert und Carmen, verkleidet als Fitness-Barbie und Footballspieler, das Tanzbein auf der Karnevalsparty - als was verkleiden sich die Kölner Urgesteine diesmal? Und stecken sie ihre Töchter Davina und Shania mit ihrer Jeckenbegeisterung an? Für einen ist dieses Erlebnis der Himmel auf Erden und die Erfüllung all seiner Träume: Opa Reinhold darf seine Familie begleiten!

Das Besondere an dieser Doppelfolge der Geissens: Der Rosenmontagszug in Köln findet am 3. März ab 10 Uhr morgens statt - bereits abends sind die aktuellen Aufnahmen bei RTLZWEI zu sehen. Die Geissens versüßen den Zuschauern den wichtigsten Tag im Kölner Karneval.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 3. März 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zu Hause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell