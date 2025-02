RTLZWEI

"Mensch Retter": Dramatische Einsätze zeigen den abwechslungsreichen Alltag von Einsatzkräften

München (ots)

Feuerwehr entdeckt eine verweste Leiche hinter verschlossener Tür

In Frankfurt benötigt ein betrunkener Mann mit Handschellen Hilfe

Neue Folge "Mensch Retter" am 25. Februar 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher im Premium-Bereich auf RTL+

Wie unterschiedlich die Einsätze von Rettungskräften ausfallen, zeigt die neue Folge "Mensch Retter". Hier helfen Sanitäter wie Chris Grüne oder Sina Jarosz täglich Menschen in Not. Dabei müssen sie Situationen richtig einschätzen und dafür sorgen, dass sie rechtzeitig im Krankenhaus ankommen. Auch die Feuerwehr aus Halle ist viel beschäftigt - sie müssen sich auf die Suche nach einer Leiche machen. Die neue Folge wird am Dienstag, den 25. Februar um 21:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Chris Grüne ist wieder im Einsatz. Ein Mann ist bei einem Ticketschalter in Ohnmacht gefallen. Er klagt über Atemnot und Rückenschmerzen - schnell wird klar: Der Mann muss sofort ins Krankenhaus. Der Verdacht eines Herzinfarkts liegt nahe. Die Sanitäter müssen nun schnell handeln. Eine ebenso dramatische Szene bietet sich im Krankenhaus Hamburg-Bergedorf. Hier wird eine Frau eingeliefert, die Symptome eines Schlaganfalls aufweist. Auch hier ist Schnelligkeit gefragt, da sonst erhebliche Folgeschäden zurückbleiben. Die Neurologin Ute Gross-Polzin ist sofort zur Stelle, um genauere Tests durchzuführen. Wird sich die Vermutung bestätigen?

Mit einem mulmigen Gefühl fährt die Feuerwehr aus Halle zu ihrem nächsten Einsatz. In einem Wohnhaus soll hinter verschlossener Tür seit Monaten eine Leiche liegen. Nachbarn hätten den Mieter seit langer Zeit nicht mehr gesehen und haben die Feuerwehr informiert. Nachdem die Tür geöffnet wurde, wird die Vermutung zur traurigen Gewissheit. In der Wohnung liegt auf dem Wohnzimmerboden, zwischen den verwahrlosten Habseligkeiten, die Leiche des Mieters.

In Frankfurt am Main werden Sina Jarosz und ihre Kollegin zu einem Einsatz ins berüchtigte Bahnhofsviertel gerufen. Ihr heutiger Einsatz: einem betrunkenen Mann in Handschellen das Pfefferspray aus den Augen spülen. Wie es zu diesem Umstand gekommen ist, ist unklar. Fest steht jedoch, dass dem Mann geholfen werden muss.

Die Reportage "Mensch Retter" wird von Spiegel TV GmbH produziert. Ausstrahlung am 25. Februar, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im Premium-Bereich.

Über "Mensch Retter":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sanitäter, Notärzte oder Feuerwehrleute tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

