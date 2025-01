PHOENIX

Lukas Mandl (ÖVP): Auch Minderheitsregierung der ÖVP und Liberalen möglich

Gerasdorf/Bonn (ots)

Der EU-Abgeordnete der ÖVP, Lukas Mandl, hält auch eine Minderheitsregierung der ÖVP und der Liberalen in Österreich für möglich, nachdem der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen die FPÖ unter Herbert Kickl mit der Bildung der Regierung beauftragt hatte. "Ich gehöre zu denen, die immer in Alternativen denken", so Mandl im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.

Der Bundespräsident habe heute dem Chef der stimmenstärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag gegeben und es sei nun an Herbert Kickl den Regierungsauftrag zu erfüllen und man werde sehen, wie er damit umgehe, so der ÖVP-Politiker. Für ihn selbst ändere sich an seiner Kritik an der FPÖ und der Führung unter Herbert Kickl nichts. Als Christdemokratie kenne die ÖVP den Wert der "europäischen Integration, der ökosozialen Marktwirtschaft, der transatlantischen Zusammenarbeit" und so werde man auch in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen, so Mandl.

Das komplette Interview sehen Sie auf https://phoenix.de/s/XMX

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell