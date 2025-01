PHOENIX

TV-Deutschlandpremiere bei phoenix: HOMEGROWN

Dokumentarfilm von Michael Premo

05. Januar 2025, 14:00 Uhr (Wiederholung 06. Januar 00:45 Uhr)

Zum Jahrestag der Erstürmung des Kapitols zeigt phoenix HOMEGROWN in TV-Deutschlandpremiere. Michael Premo erhielt für seinen Film im Oktober den phoenix.preis 2024 für herausragende, politische Dokumentarfilme.

Im Anschluss folgt ein dok.talk Werkstattgespräch mit Michael Premo, in dem er über seineArbeit an HOMEGROWN und die politische Lage in den USA spricht.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich in den USA einen Film drehen würde, in dem auf mich geschossen wird, in dem ich Zeuge von Straßenkämpfen politischer Rivalen werde und in dem ich einen Protagonisten durch stundenlange Nahkämpfe am US-Kapitol filme", sagt Michael Premo.

Dem preisgekrönten Filmemacher ist zusammen mit seiner Ehefrau und Producerin Rachel Falcone ein erschütterndes filmisches Dokument über die US-amerikanische politische Rechte gelungen. HOMEGROWN bietet mit seinen exklusiven Einblicken in die Proud Boys-Szene einen außergewöhnlichen Blick auf die Narrative und das Denken selbsternannter Patrioten, die Gewalt anwenden, um ihre Ziele zu erreichen.

2020 - während des Wahlkampfs zu den Präsidentschaftswahlen - folgt Premo seinen Protagonisten Randy, Thad und Chris monatelang auf deren Unterstützungskampagne für Donald Trump durch die USA.

Randy Ireland ist ein Veteran der Luftwaffe aus New York. Chris Quaglin, einen Elektriker und werdenden Vater aus New Jersey, sehen wir beim Möbelbau für das Kinderzimmer, der voller Stolz seine "Männerhöhle" mit schweren Schusswaffen präsentiert. Er meint: "Eine AR-15 und genug Leute sind genug, um unser Land zurückzuerobern."

Und Thad Cisneros, ein charismatischer Latino-Aktivist aus Texas, der durch Michael Moores Film "Fahrenheit 9/11" erstmals radikalisiert wurde und eine Allianz mit Black-Lives-Matter-Aktivisten anstrebt.

Als Joe Biden im November 2020 zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt wird, geben diese drei Proud Boys nicht auf. HOMEGROWN gipfelt in kraftvollen Aufnahmen des gewaltsamen Angriffs auf das Kapitol in Washington am 6. Januar - mit Chris Quaglin - und mit ihm Michael Premo mitten im Geschehen.

