Mehr Power für die urbane Energiewende in Hamburg

Green Planet Energy übernimmt Solarbetrieb hello sun!

Die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy übernimmt den Hamburger Solarbetrieb hello sun!. Mit der Akquisition will das Unternehmen sein Engagement im Bereich der dezentralen erneuerbaren Energieversorgung weiter stärken, dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die urbane Energiewende in Hamburg aktiv vorantreiben.

"Wir erweitern unser Leistungsspektrum und können künftig alle Dienstleistungen im Bereich der Photovoltaikinstallation aus einer Hand anbieten", so Nils Müller, Co-Vorstand von Green Planet Energy zu der Übernahme. "Diese Integration erlaubt es uns, mehr Mieterstromprojekte umzusetzen und somit die urbane Energiewende in und um Hamburg weiter tatkräftig voranzutreiben."

Hello sun!, gegründet im Jahr 2019 und spezialisiert auf Photovoltaiklösungen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbedächer, hat sich in kurzer Zeit als führender Partner für die dezentrale Energiewende in Hamburg etabliert. Mit einer installierten Leistung von rund 2 Megawattpeak (MWp) im Jahr 2023 und einer langfristigen Projektpipeline von über einem Jahr hat das Unternehmen bereits einen bedeutenden Beitrag zum regionalen Ausbau erneuerbarer Energien geleistet.

"Wir arbeiten schon seit Langem gut und vertrauensvoll mit Green Planet Energy zusammen. Diese Partnerschaft wird mit dem Zusammenschluss auf ein neues Level gehoben. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Projekte im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung weiterzuentwickeln", erklärt Marcel Kummerfeld, Geschäftsführer der hello sun!. "Gemeinsam können wir das Potenzial des Mieterstroms in Hamburg und über die Stadtgrenzen hinaus voll ausschöpfen und die Energiewende mit innovativen Lösungen für unsere Kunden gestalten."

Die Integration von hello sun! erfolgt durch die Green Planet Solutions GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft von Green Planet Energy. Green Planet Solutions (GPS) wurde gegründet, um das technische und handwerkliche Know-how von Green Planet Energy zu bündeln und Projektlösungen im Bereich der erneuerbaren Energien effizient umzusetzen. Als technischer Dienstleister bietet GPS umfassende Leistungen von der Planung und Installation bis zur Inbetriebnahme von Solaranlagen und weiteren Energiewendetechnologien an.

"Wir beobachten, dass der Bedarf der Kund:innen sich zunehmend von der reinen Energielieferung hin zur Bereitstellung kompletter Energiesysteme entwickelt", so Remi Gruszka, Geschäftsführer der GPS. "Mit der Integration des Solarbetriebs macht Green Planet Energy einen weiteren wichtigen Schritt zur Diversifizierung ihres Geschäftsmodells. Durch die Bündelung von Kompetenzen und Kapazitäten im Handwerk und in der Projektplanung innerhalb der Green Planet Solutions GmbH & Co KG können wir künftig umfassendere Energielösungen anbieten und die persönliche Energiewende vieler Bürgerinnen und Bürger weiter fördern."

Durch die Übernahme des erfahrenen hello sun!-Teams mit 17 Mitarbeitenden, das Expertise in Planung, Projektmanagement, Installation und Elektrik mitbringt, sichert sich Green Planet Solutions wichtige Fachkompetenzen und schafft zusätzliche Kapazitäten zur Umsetzung neuer Projekte. Gleichzeitig wird Kontinuität in der Umsetzung laufender Projekte gewährleistet. Hello sun! wird als eigenständige Marke innerhalb der Green Planet Solutions GmbH weitergeführt. Auch zukünftig werden Projekte für Dritte ein wichtiger Bestandteil im Auftragsportfolio von hello sun! bleiben.

Über uns: Green Planet Energy eG, 1999 von der Umweltschutzorganisation Greenpeace e.V. gegründet, versorgt mehr als 200.000 Haushalte und Geschäftskund:innen mit innovativen Ökostrom- und Gasprodukten. Die nicht profitmaximierend arbeitende Ökoenergiegenossenschaft gehört ihren mehr als 40.000 Mitgliedern, arbeitet politisch für die Energiewende und engagiert sich auch durch praktische Projekte für deren schnelle und soziale Umsetzung. Dafür errichtet und betreibt sie unter anderem eigene Wind- und Solarparks sowie Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff (Windgas). Seit 2023 unterstützt die Genossenschaft im Rahmen von Energiedienstleistungen Kund:innen durch besonders klimafreundliche Wärmepumpen bei ihrer persönlichen Energiewende und setzt innovative Wärme- und Mieterstromprojekte um. green-planet-energy.de

Über hello sun!: hello sun! ist ein Hamburger Unternehmen, das 2019 gegründet wurde und sich auf die Installation von Photovoltaikanlagen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbedächer spezialisiert hat. Mit einem Team aus erfahrenen Fachkräften setzt das Unternehmen auf hochwertige, effiziente Lösungen und ist ein wichtiger Akteur im Hamburger Mieterstrommarkt.

