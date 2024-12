BBG Entertainment

Fritz Egner erobert mit neuem Quiz-Game die internationalen Charts!

"Quiz mit Fritz" heißt das neueste Projekt von Radio-Legende Fritz Egner, dem nun seine volle Aufmerksamkeit gilt. Im Mittelpunkt der weltweit erhältlichen Quiz-App, die von ihm persönlich auf Deutsch und Englisch moderiert wird, stehen natürlich Musik, die Stars und ihre Hits - ganz so wie man es von Fritz Egner erwartet. Die in Zusammenarbeit mit den führenden Musik-Portalen Metal.de, Nolae und Schlagerprofis entwickelten Fragenpakete zu Metal, Deutschrap, K-Pop, Schlager und US-Hiphop stoßen auf hervorragende Resonanz und lassen die aktuelle Version von Quiz mit Fritz, die am Wochenende von BBG Entertainment veröffentlicht wurde, die Charts im Apple App Store und bei Google Play hochklettern.

"Mit "Quiz mit Fritz" die internationalen Gaming-Charts zu erobern und gänzlich neue Zielgruppen zu erreichen freut mich ungemein. Für 2025 habe ich für die App einige Überraschungen in petto, welche nicht nur die Fans meiner Radiosendungen begeistern wird!", erläutert Fritz Egner, der künftig die besten Spieler des Monats mit einem eigenhändig signierten Expertenzertifikat auszeichnet.

"Quiz mit Fritz" umfasst über 2.800 Fragen aus den Bereichen Mainstream Pop & Rock, US-Hiphop, Deutschrap, K-Pop, Schlager und Metal. Neben 2.200 klassischen Textfragen erwarten die Spieler 304 Originalinterviews sowie 311 Fotos, Widmungen und Tickets von legendären Künstlern und Bands. Jeder Spieler kann sich das Genre raussuchen, in denen er sich auskennt. Im Album kann man die erspielten Inhalte in Ruhe immer wieder genießen. Insgesamt haben die Interviews eine Spielzeit von über fünf Stunden. Als Belohnung erzählt Fritz Egner Anekdoten aus seiner Zeit mit den Stars, darunter unglaubliche Geschichten über Sting, James Brown, Janet Jackson oder Diana Ross.

Die neue Version von "Quiz mit Fritz" für iOS und Android ist als Freemium-Version erhältlich. Die ersten 600 Fragen gibt es kostenlos, weitere Fragen kann man über In-App-Käufe erwerben (1.100 Fragen für 1,99 EUR bzw. alle 2.800 Fragen für 5,99 EUR).

Weitere Informationen finden Sie hier: https://quizmitfritz.de/

Über Fritz Egner

Fritz Egner ist eine echte Legende in der deutschen TV- und Radiolandschaft. Seine Karriere begann 1974 beim US-Radiosender AFN. Nachdem er 1979 zum Bayerischen Rundfunk wechselte startete er zunächst als Radiomoderator und ab 1985 auch als TV-Moderator durch. „Dingsda“ (ARD) holte in der Spitze bis zu 14 Mio. Zuschauer, auch spätere Sendungen wie „Versteckte Kamera“ oder „WWW – Die Witzigsten Werbesports der Welt“ für ZDF und SAT.1 wurden zu Quoten-Hits. Seine große Leidenschaft blieben aber immer das Radio und insbesondere die Musik. Bis zum 6. Dezember 2024 moderierte er in Bayern 1 die Kult gewordene Radiosendung "Fritz & Hits", in der er sein unerschöpflich anekdotisches Wissen über Musik und Musiker verriet. Fritz Egner hat alle wichtigen Musik-Künstler der letzten Dekaden persönlich getroffen und interviewt, die Highlights hat er in seiner reichen Biographie "Mein Leben zwischen Rhythm & Blues" zusammengetragen. Legendär ist Fritz Egners Platten- und CD-Sammlung mit über 50.000 Einzelstücken.

Über BBG Entertainment GmbH

BBG Entertainment ist ein Spieleentwickler und -Publisher mit Hauptsitz in München, Deutschland. Gründer und Mitarbeiter verfügen über eine einzigartige Erfahrung im Markt für Computer- und Mobilspiele und haben in über zwei Jahrzehnten ein bemerkenswertes, weltweites Netzwerk in der Games-Industrie aufgebaut und in den letzten Jahren ein beeindruckendes Retro-Spiele-Portfolio geschaffen. 2016 hat BBG Entertainment GmbH von der US Firma First Star Software Inc. alle Rechte an der legendären Marke Boulder Dash® gekauft. 2023 erwarb BBG Entertainment von Intellivision Entertainment LLC zwei weitere IP Klassiker: Shark! Shark! ® und Astrosmash®. Zum aktuellen Portfolio gehören Quiz mit Fritz® von Radiolegende Fritz Egner sowie Klassiker wie Boulder Dash®, Dynablaster®, Shark! Shark! ®, Astrosmash® und Einstein™ Brain Trainer für diverse Plattformen wie PC (Steam, Windows, Mac), Konsolen (Switch, Xbox) und Mobile (iOS und Android).

