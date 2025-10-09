Sky Deutschland

Finale der 4. Staffel von "Diese Ochsenknechts": Wird Jimi schuldig gesprochen?

In der letzten Folge der vierten Staffelvon "Diese Ochsenknechts" (zu sehen am Dienstag, 14. Oktober, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) geht es für Jimi um alles oder nichts: Die entscheidende Gerichtsverhandlung steht an! Wird er des Betrugs für schuldig befunden und welche Strafe erwartet ihn dann? Jimi fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut und auch die gesamte Familie macht sich vor diesem richtungweisenden Schicksals-Termin große Sorgen. Die Ochsenknechts beschließen daher, bei einem gemeinsamen Campingurlaub in Österreich den Zusammenhalt zu stärken und den Kummer ein paar Tage zu vergessen - spaßiger Angelausflug und nächtliche Gruselaktion inklusive. Denn schließlich soll auch noch Nataschas 61. Geburtstag unter freiem Himmel gebührend gefeiert werden!

Verurteilung oder Freispruch?

Für Jimi heißt es heute: Sachen packen und alles vorbereiten für den wohl bisher wichtigsten Termin seines Lebens. "Ich habe morgen früh um 9:30 Uhr in Innsbruck meinen Gerichtstermin. Die allerschlimmste Stufe wäre, ins Gefängnis zu gehen", malt sich der Angeklagte schon ein Worst-Case-Szenario aus. Besonders Cheyenne hat große Sorge um ihren Bruder, den sie wie in einem schlechten Krimi schon mit einem Bein in Haft sieht. Gut versorgt mit einer "Henkersmahlzeit" von Natascha in Form einer Tüte voller Burger geht es schließlich Richtung Gerichtsgebäude. Unterwegs lässt Jimi seine Vergangenheit nochmal Revue passieren und stellt reumütig fest: "Natürlich muss ich in mein Leben etwas mehr Struktur reinbringen. Ansonsten kann man sich schnell verlieren und Sachen vergessen - wie zum Beispiel Rechnungen zu bezahlen". Am Gericht ist das Interesse wie erwartet riesig: Horden von Kameraleuten und Fotografen, aber auch einige Fans warten schon auf Jimi, um die Verhandlung im Gerichtssaal mitzuverfolgen. "Mein Gott, hoffentlich geht alles gut", steht Natascha die Angst um ihren Sohn buchstäblich ins Gesicht geschrieben. "Er ist ein 'Scheißebauer' - kriminell ist für mich was anderes", versucht sie sich selbst etwas zu beruhigen. Doch Jimi weiß, dass alles Weitere nicht mehr in seiner Hand liegt: "Ich hoffe einfach, der Richter hat gut geschlafen", schickt er nochmal ein letztes Stoßgebet gen Himmel und bahnt sich den Weg durch das Blitzlichtgewitter.

Family-Camping á la Ochsenknecht

Bei so viel Trubel um Jimi und um selbst endlich auch mal ein wenig auszuspannen, beschließt die gesamte Familie, einen sommerlichen Camping-Kurzurlaub an einem österreichischen See zu verbringen. Natürlich ist Nino der handwerklich Geschickteste beim Camp-Aufbau, weiß aber trotzdem: "Bis man mal den Dreh raushat, dauerts einfach". Erst recht bei Jimi, der sich schon wieder erfolgreich aus der Arbeit zu stehlen scheint - sehr zum Missfallen der übrigen Campbewohner. Während die Familie anlässlich Natashas 61. Geburtstag ein großes Camping-Barbecue vorbereitet und sich um den Tisch versammelt, testet Jimi lieber ein neues Surfbrett auf dem See aus. "Das finde ich respektlos!", hat Cheyenne so langsam, aber sicher genug von der laxen Arbeitseinstellung ihres Bruders. "Es ist nicht immer alles so schlimm wie Cheyenne es darstellt", versucht Jimi die Gemüter zu beruhigen. Auch der sonst so entspannte Wilson weiß schon auf der Anreise zum Camp, dass es im Familienurlaub wie so oft auch diesmal etwas stressig werden könnte: "Mit Freunden campen macht mehr Spaß, soviel kann ich jetzt schon sagen." Doch als er endlich stolz sein "Camping-Crib" präsentieren kann, sieht die Wilson-Welt schon wieder rosig aus. 70 Zoll-Videoleinwand im Zelt inklusive! Die Ochsenknechts versuchen, sich zusammenzureißen und veranstalten nach einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer ein gruseliges "Verstecken im Dunkeln". Und als beim Nachtangeln auf dem See auch noch eine kapitaler "Catch of the Day" gelingt, hebt das die Stimmung merklich. Besonders Nino geht als echter Naturbursche komplett im Outdoor-Abenteuer auf, gibt der Familie eifrig Nachhilfe im Angelsport und zieht am nächsten Tag das nächste leckere Mittagessen an Land. "Der ganze Tag war super!", lautet sein begeistertes Fazit. Petri Heil!

