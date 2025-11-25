ESG Software GmbH

Climcycle übernimmt Klima.Metrix GmbH

Wien/Berlin (ots)

Ausbau der integrierten Klimarisiko- und ESG-Compliance-Lösung

Die ESG Software GmbH mit ihrer Marke Climcycle - die führende SaaS Lösung für Klima-/Umweltrisikomanagement und ESG Compliance für die Financial Services Industrie - gibt die erfolgreiche Übernahme der Klima.Metrix GmbH bekannt.

Mit der Integration der Klima.Metrix-Software erweitert Climcycle sein Angebot um die präzise Berechnung der unternehmensbezogenen CO₂-Emissionen (Scope 1–3) und ergänzt damit die bestehende Funktionalität zur Analyse finanzierter Emissionen nach PCAF-Standard. Kund:innen profitieren von einer vollständig integrierten Plattform, die Emissionsberechnungen, Dekarbonisierungspfade, Risikobewertungen sowie regulatorische ESG-Anforderungen in einer gemeinsamen Datenbasis und Benutzeroberfläche verbindet.

"Durch die Verbindung von Climcycle und Klima.Metrix wird die Climcycle-Plattform um wesentliche Funktionalitäten ergänzt und ihre Position als führender Anbieter im Bereich Klima-/Umweltrisikomanagement und ESG-Compliance in der DACH-Region weiter gestärkt“, erklärt Bernhard Gruber, CEO von Climcycle. „Die Klima.Metrix Software erhält dadurch zusätzliche Funktionen und Daten im Bereich Risikomanagement. Alle Kund:innen profitieren von einer umfänglichen und vollintegrierten State-of-the-Art SaaS-Lösung, die Risikomanagement, Dekarbonisierung und andere strategische Nachhaltigkeitsziele sowie ESG-Compliance und Reporting voll digitalisiert und optimal unterstützt.“

Über Climcycle / ESG Software GmbH

Climcycle ist eine führende SaaS-Plattform für ESG-Prozessdigitalisierung, Risikoanalyse, Compliance und Reporting in der Finanzindustrie. Die Lösung unterstützt Banken und Finanzdienstleister dabei, regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen, Klimarisiken bestmöglich zu bewerten und Nachhaltigkeitsstrategien datenbasiert umzusetzen.

Über Klima.Metrix GmbH

Klima.Metrix ist ein Berliner Softwareanbieter für automatisierte CO₂-Berechnungen und ESG-Reporting für Unternehmen und Finanzinstitute.

