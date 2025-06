ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Sommer, Sonne, Sauberkeit: Mit Tineco entspannt durch die heiße Jahreszeit

Der Sommer ist da: Zeit für Leichtigkeit, Sonnenstrahlen und entspannte Momente. Wer möchte da schon seine Zeit mit Hausarbeit verschwenden? Mit den smarten Reinigungslösungen von Tineco wird das Zuhause im Handumdrehen und ganz ohne Schweißperlen auf der Stirn wunderbar sauber. Zum Amazon Prime Day können sich Schnäppchenjäger daher auf exklusive Rabatte zweier smarter Must-haves freuen: den PURE ONE STATION 5 Plus und den CARPET ONE Cruiser.

Der Tineco PURE ONE STATION 5 Plus ist mehr als ein kabelloser Staubsauger - er ist eine intelligente All-in-One-Station, die Saugen, Laden, Entleeren und Selbstreinigung übernimmt. Dank 3-in-1 Multistation erledigt sich der Wohnungsputz fast wie von selbst. Die iLoop Smart Sensorik erkennt in Echtzeit den Grad der Verschmutzung und passt die Leistung dabei präzise an. Ideal für alle, die mehr Zeit auf dem Balkon oder im Garten verbringen wollen, statt mit dem Staubsauger durchs Haus zu ziehen.

Für alle, die auch ihre Teppiche und Polstermöbel auf Hochglanz bringen wollen, sorgt der Tineco CARPET ONE Cruiser für tiefenreine Frische und das sogar bei hartnäckigen Flecken. Mit seiner intelligenten Temperaturkontrolle und der Dry-Only-Funktion trocknet der Teppich in Rekordzeit. Mit einer Saugleistung von bis zu 130 Watt entfernt das Gerät selbst tiefsitzenden Schmutz mühelos aus den Fasern. Verschiedene Reinigungsmodi und eine intuitive Bedienung sorgen dabei für maximalen Komfort. Damit eignet er sich perfekt für Familien, Haustierbesitzer und alle, die es im Sommer gerne frisch und hygienisch haben.

Die PURE ONE STATION 5 Plus ist aktuell für 459 Euro (UVP) erhältlich auf Amazon.

Der CARPET ONE Cruiser kostet 699 EUR (UVP) und ist auf Amazon erhältlich.

Nur am Prime Day gibt es beide Geräte zu exklusiven Vorteilspreisen. Die Rabattpreise werden in ein paar Tagen auf Amazon veröffentlicht und sind damit ein ideales Sommer-Upgrade für den Haushalt.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

