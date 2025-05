ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Design trifft Deal: FLOOR ONE S9 Artist jetzt 150 Euro günstiger

Neuss (ots)

Die im April gelaunchte FLOOR ONE S9 Artist Serie vereint technologische Innovation mit preisgekröntem Design. Nur wenige Wochen nach Marktstart bietet Tineco den kabellosen Premium-Wischsauger zu einem exklusiven Deal-Preis an: Vom 19. bis 25. Mai ist das Modell für 749 Euro statt 899 Euro erhältlich - ein Preisvorteil von 150 Euro.

Intelligente Reinigung in stilvollem Design

Mit der neuen FLOOR ONE S9 Artist Serie hat Tineco die Bodenpflege neu definiert: Die kabellosen Wischsauger überzeugen durch ein ultraflaches 180° Lay-Flat-Design, hochwertige Materialwahl und eine besonders anwenderfreundliche Bedienung. Nur 12,85 cm hoch im Liegezustand, gelangt der S9 Artist mühelos unter Sofas, Kommoden oder Betten - ideal für anspruchsvolle Haushalte mit hohen Design- und Hygienestandards.

Dank der SmoothDrive-Technologie ist das Gerät besonders wendig und lässt sich leicht durch enge Räume oder um Tischbeine manövrieren. Auch das Gewicht ist perfekt ausbalanciert, was die Reinigung deutlich angenehmer macht.

Hygienisch, leistungsstark und smart

Technisch überzeugt der FLOOR ONE S9 Artist mit einer Reihe intelligenter Features. Der integrierte iLoop Smart-Sensor erkennt Schmutzpartikel in Echtzeit und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr automatisch an. So wird effizient gereinigt, ohne unnötigen Wasserverbrauch - mit bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit pro Ladung.

Besonderes Augenmerk liegt auf Hygiene: Die Bürstenrolle reinigt sich nach jedem Einsatz automatisch und wird mit 85 °C heißer Luft getrocknet - dank FlashDry-Technologie. Das sorgt für eine stets saubere, geruchsfreie und sofort einsatzbereite Bürste.

Auch für Haushalte mit Haustieren ist der FLOOR ONE S9 Artist bestens geeignet: Das DualBlock Anti-Tangle-System verhindert zuverlässig das Verheddern von Haaren. Ein übersichtliches LED-Display zeigt jederzeit den Gerätestatus an.

Exklusiver Aktionszeitraum und Verfügbarkeit

Beide Modelle der FLOOR ONE S9 Artist Serie sind regulär für einen UVP von 899 Euro erhältlich. Im Zeitraum vom 19. bis 25. Mai 2025 bietet Tineco beide Modelle zum Aktionspreis von nur 749 Euro an.

Den FLOOR ONE S9 Artist gibt es bei Amazon.

Der FLOOR ONE S9 Artist Premium ist bei Otto.de und Mediamarkt.de im Deal.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

