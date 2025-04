ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Tineco wünscht ein strahlend sauberes Osterfest: Innovative Bodenpflege vom 12. bis 22. April bis zu 24 Prozent günstiger

Neuss (ots)

Zwischen Schokoladenhasen, bunten Eiern und Familienbesuchen ist Ostern die perfekte Gelegenheit, um frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen. Wenn Gäste kommen, Kinder durch die Wohnung flitzen und der Frühjahrsputz ansteht, darf eines nicht fehlen: ein zuverlässiger Reinigungspartner. Die Tineco Osterdeals 2025 bieten genau das - smarte Nass-Trockensauger, die Alltagsschmutz mühelos beseitigen und gleichzeitig Komfort und Effizienz bieten. Vom 12. bis 22. April 2025 sind die neuen Topmodelle FLOOR ONE S7 Stretch und FLOOR ONE S5 Stretch Extreme bei ausgewählten Händlern mit Rabatten von bis zu 24 Prozent erhältlich.

FLOOR ONE S7 Stretch- Smarte Reinigung bis in die tiefsten Ecken

Der FLOOR ONE S7 Stretch überzeugt als smarter Helfer für kompromisslose Bodenpflege. Dank 180° Lay-flat Design und nur 13 cm flacher Bauhöhe reinigt das Gerät mühelos unter Möbeln - ideal für schwer erreichbare Stellen. Die integrierte HyperStretch-Technologie sorgt dabei für hohe Flexibilität und durchgehend kraftvolle Reinigung in jeder Position.

Für hygienische Ergebnisse während der Anwendung setzt Tineco auf die MHCBS-Technologie. Sie spült die Bürstenwalze kontinuierlich mit frischem Wasser - bis zu 450 Mal pro Minute. Nach Gebrauch übernimmt das automatische Frischwasser-Selbstreinigungssystem: In nur zwei Minuten werden Gerät und Schläuche gereinigt. Der anschließende FlashDry-Prozess mit 85 °C Heißluft trocknet alle Komponenten in fünf Minuten - ideal zur Vermeidung von Gerüchen und Keimen. Für eine deutlich leichtere Bedienung wurde zudem der Frischwassertank neu positioniert. Er befindet sich jetzt oberhalb des Bürstenkopfes, wodurch das Gewicht des Gehäuses reduziert werden konnte, denn die Last trägt jetzt das Gerät, nicht der Benutzer.

Mit einer Laufzeit von 50 Minuten und großzügigen Wassertanks (1 l Frisch- / 0,72 l Schmutzwasser) eignet sich der S7 auch für größere Flächen. Anti-Tangle-Kämme verhindern Haarverhedderung, während das LED-Display und die App-Anbindung volle Kontrolle über den Reinigungsfortschritt bieten - für ein sauberes Zuhause mit minimalem Aufwand.

Der FLOOR ONE S7 Stretch ist zu Ostern bei folgenden Handelspartnern im Angebot:

vom 12. bis 22. April bei Mediamarkt.de

vom 16. bis 22. April bei Otto.de

Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ist zu Ostern bei folgenden Handelspartnern im Angebot:

vom 14. bis 22. April bei Amazon.de

vom 14. bis 22. April im Tineco-Store

FLOOR ONE S5 Stretch Extreme - Maximale Flexibilität für mühelose Reinigung

Der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme bringt frischen Glanz ins Zuhause - ganz ohne mühsames Schrubben und mit besonders hoher Flexibilität. Dank des neuen 180° Lay-flat Designs lässt sich das Gerät vollständig flach auf den Boden legen und erreicht so problemlos auch schwer zugängliche Bereiche unter Sofas, Betten oder Sideboards. Der zusätzliche 45°-Schwenkmechanismus sorgt für noch bessere Wendigkeit entlang von Kanten und in engen Ecken.

Mit der integrierten HyperStretch-Technologie passt sich der Nass-Trockensauger flexibel verschiedenen Anforderungen an - vom schnellen Durchwischen bis zur gründlichen Reinigung nach einem lebhaften Osterwochenende. Der smarte iLoop-Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und reguliert Saugkraft sowie Wasserzufuhr in Echtzeit - für optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Für eine deutlich leichtere Bedienung wurde auch bei diesem Modell der Frischwassertank neu oberhalb des Bürstenkopfes positioniert.

Das innovative DualBlock Anti-Tangle Design reduziert Haarverwicklungen deutlich und ist besonders praktisch für Haushalte mit Tieren und Personen mit langen Haaren. Mit bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit und einem großzügigen Wassertank lassen sich große Flächen bequem in einem Durchgang reinigen. Dank LED-Display, App-Anbindung und automatischer Selbstreinigung bleibt der S5 Stretch Extreme jederzeit einsatzbereit - hygienisch, komfortabel und leistungsstark.

Der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme ist im Oster-Sale:

vom 12. bis 22. April bei Mediamarkt.de

vom 12. bis 22. April bei Otto.de

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten im Bereich Bodenpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

