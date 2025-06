MagentaSport

Drei Tore, vier Platzverweise: Havelse ist zurück in der 3. Liga, Wachsmuth fordert Playoff-Umdenken

Die Drittligabesetzung für kommende Saison steht! Der TSV Havelse schafft den Aufstieg in der Verlängerung der Playoffs gegen Lok Leipzig und komplettiert damit, zusammen mit dem MSV Duisburg, der TSG Hoffenheim II und dem FC Schweinfurt 05, die ihre jeweiligen Regionalligen gewinnen konnten, das Teilnehmerfeld.

Auf Havelser Seite herrscht natürlich große Freude: "Ich glaube, ich hab' das noch gar nicht so richtig begriffen, was hier passiert. Sportlich haben wir dieses Jahr maximal überzeugt. Gleichzeitig kann Julius Düker, Torschütze zum 1:0, den Leipziger Frust nachvollziehen: "Wir sind alle Sportler."

Sportdirektor Toni Wachsmuth setzt sich derweil für eine Änderung des aktuellen Modus ein: "Ich hoffe, dass jeder, der beim DFB oder bei irgendwelchen Landesverbänden Fernsehen geschaut hat, hinguckt und sich wirklich ernst die Frage stellt, ob das so, wie es jetzt ist, sinnvoll ist. Das hoffe ich wirklich, und dass nicht jeder an seinen eigenen Posten und seinen eigenen Landesverband denkt, sondern vielleicht mal ans große Ganze."

An einem dramatischen 38. Spieltag der abgelaufenen Saison konnte sich Waldhof Mannheim - trotz 0:1-Niederlage bei Meister Bielefeld retten. Der letzte verbliebene Aufstiegsplatz ging stattdessen an Borussia Dortmund II. Hannover II, der SV Sandhausen und die SpVgg Unterhaching waren bereits zuvor abgestiegen. Aus der 2. Bundesliga kommen Ulm und Regensburg zurück. Der 1. FC Saarbrücken scheiterte in der Relegation knapp an Braunschweig (0:2, 2:2 nV) und bleibt ein weiteres Jahr in der 3. Liga.

TSV Havelse - Lok Leipzig 3:0 nV (Hinspiel 1:1, Gesamt 4:1)

Der TSV Havelse ist erstmals seit 2021/22 wieder zurück in der 3. Liga - in einem umkämpften und farbenfrohen Playoff-Rückspiel! 10 Minuten vor Schluss erwischte es Leipzigs Tobias Dombrowa mit Gelb-Rot. In der Verlängerung machte Lorenzo Paldino - bereits verwarnt - mit dem 3:0 alles klar und zog sich das Trikot aus. Frustriert holten sich Pasqual Verkamp und Luc Elsner ebenfalls Platzverhältnis ab, sodass die Party mit 10 gegen 8 zu Ende ging.

Julius Düker, Havelse-Torschütze zum 1:0: "Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz realisieren kann man das auch nicht, nach dem Abpfiff. Aber was das hier heute war, das war einfach krass. Das waren Emotionen, wir waren voller Glück, die Gegner traurig und enttäuscht. Das ist Fußball. Was heute in beide Richtungen abgelaufen ist, war Wahnsinn."

...zu Leipzigs Nicht-Aufstieg: "Wir sind alle Sportler Muss es heute einen Gewinner geben. Wir mussten es heute ziehen."

Lorenzo Paldino, Havelse-Torschütze zum 3:0, über seinen Platzverweis: "Auf jeden Fall war es der schönste Platzverweis meiner Karriere. Ich hab' in dem Moment echt nicht nachgedacht. Aber das ist egal, wir haben das gemacht, wir sind aufgestiegen. Scheiß drauf."

Samir Ferchichi, Trainer Havelse: "Ich glaube, ich hab' das noch gar nicht so richtig begriffen, was hier passiert. Sportlich haben wir dieses Jahr maximal überzeugt. Auch dieses Spiel haben wir hochsouverän gewonnen, sodass ich mega, mega, mega jeden auf Einzelnen bin, der an einem Prozess beteiligt war 1,2,3 Situationen. Die rote Karte, das muss man ehrlich eingestehen, spielt uns dann schon in die Karten, wir haben nochmal umgestellt und haben einen Stoßstürmer gebracht, weil wir wussten, dass wir die Räume ordentlich besetzt haben und zur entscheidenden Zeit die richtigen Tore gemacht haben."

Toni Wachsmuth, Sportdirektor Leipzig: "Es ist einfach unfassbar bitter, so ein Spiel so zu verlieren. Nichtsdestotrotz möchte ich Havelse zum Aufstieg gratulieren. Sie haben es verdient. Sie haben es genauso verdient, wie wir es verdient hätten. Aufgrund der Regelung gibt es nur einen, der aufsteigen kann. Dennoch haben sie eine tolle Saison gespielt und dazu Herzlichen Glückwunsch. Auch wir haben eine tolle Saison gespielt. Umso trauriger ist es, dass wir heute nicht belohnt wurden, mit dem ganz großen Wurf. Ich hoffe, dass jeder, der beim DFB oder bei irgendwelchen Landesverbänden Fernsehen geschaut hat, hinguckt und sich wirklich ernsthaft die Frage stellt, ob das so, wie es jetzt ist, sinnvoll ist. Das hoffe ich wirklich, und dass nicht jeder an seinen eigenen Posten und seinen eigenen Landesverband denkt, sondern vielleicht mal ans große Ganze."

...zum Platzverweis für Tobias Dombrowa: "Ich glaube, dass der Platzverweis auf jeden Fall das Spiel entscheidet. Ich hab' es jetzt nicht nochmal gesehen. Es war für mich auch eine unübersichtliche Situation, weil es Freistoß für uns gibt und trotzdem unser Spieler für ein Foulspiel vom Platz geht. Ich weiß nicht, wie genau die Auslegung dafür ist. Aber Fakt ist, das entscheidet das Spiel. Es war klar, dass wir in einer englischen Woche mit 120 Minuten am Samstag in Unterzahl schlechte Karten haben. Wie das Tor fällt oder wie viele Tore es am Ende sind, ist mit dann auch egal. Aber es hat trotzdem eine Aktion und eine Entscheidung über unsere ganze Saison entschieden. Und das ist einfach nicht ganz okay."

Jochen Seitz, Trainer Leipzig: "Nach dem 0:1 war klar, dass uns die Kraft ausgeht. Wir mussten offensiver draufgehen, weil nur noch eine Viertelstunde zu spielen ist. Wir haben dann auch probiert, alles nach vorne zu werfen, zu zehnt ist das extrem schwierig. Aber ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Wir haben am Samstag 120 Minuten abgerissen. Dann am Mittwoch 90. Die letzten 4-5 Wochen waren extrem hart, mit vielen Verletzten, viele angeschlagene, kranke Spieler, die jetzt auch noch nicht auf dem hundertprozentigen Leistungsniveau sind. Das war ausschlaggebend, dass wir zum Schluss nicht mehr die notwendige Frische hatten."

